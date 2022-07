El vestido vichy con espalda descubierta de Stradivarius que hace ‘tipín’

El verano tiene algo mágico, y es la cantidad de prendas ligeras que podemos podernos. Es el caso del vestido vichy con espalda descubierta de Stradivarius. Lo vas a querer en sus dos colores.

Puede combinar con muchas otras prendas y complementos que ya tienes seguro y muchos otros se compran directamente en la web.

Cómo es el vestido vichy con espalda descubierta

Hablamos de un vestido corto de cuello halter y tirante fino cruzado en la espalda. con cuatros vichy, que realzan la figura, y especialmente el bronceado en verano, tiene más detalles como el bajo acabado en volantes.

En dos colores distintos

Está en cuadros rojos y blancos, y ello permite lucirlo más porque son colores algo más atrevidos y originales. Se lleva entonces con sandalias planas o bien con aquellas cuñas que nos hacen estar más altas también en verano.

A su vez esta en color lila, a cuadros lilas y blancos que también permiten que nuestro moreno, por el sol, se vea mucho más. las diferentes tallas dependen de cada vestido. En rojo las tallas disponibles son de la XS a la L, mientras que en lila hay S y L, de manera que no pierdas tiempo porque no quedan demasiadas tallas disponibles para este vestido que es toda una gozada.

Composición y cuidados

La pieza está confeccionada en 54% poliéster, 40% poliamida, 6% elastano y desde la web aconsejan cómo cuidarlo: Lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía, planchar maximo 110 º c, no limpiar en seco y tampoco usar secadora. Así que haz caso a las recomendaciones y también a la etiqueta de la prenda.

Dónde lo compramos

Esta en la web y tienda física de Stradivarius. Lo tienes a un precio de 25,99 euros en varias tallas según cada color. Si la tuya no está en la web, siempre puedes ir a la tienda física que seguro tienes una bien cerca.

Si lo compras y decides que te lo envíen a la tienda por la que pasas a diario, entonces es algo cómodo que además es gratuito.

Este vestido es ampliamente versátil en sus dos tonos. Puesto que te lo pones para una quedada más informal con tus sandalias planas o bien en una fiesta o cena y hasta para un evento algo más importante cuando le añades diversos complementos como taconazos, bolsos dorados o plateados, pendientes y collares también a juego. ¡ya es tuyo antes de que se agote!