El vestido vichy de Oysho para las chicas más altas

Oysho empezó como tienda de ropa interior y poco a poco ha ido ampliando su cantidad de prendas hacia otras categorías. Destacan ahora los complementos y ropa de calle. Por esto nos hemos fijado en el vestido vichy de Oysho que favorece sea cual sea tu tipo.

Aporta una serie de detalles que lo hacen cautivador y distinto. Y será tu prenda favorita para esta temporada estival.

Así es el vestido vichy de Oysho que debes tener

Es el vestido tirantes vichy en azul marino y confeccionado en 100% algodón. Es un vestido mágico que tienes en muchas ocasiones y que destaca por su diseño. Pues presenta el detalle de botones en la parte delantera y apertura en la espalda.

Además es de destacar su material, pues al ser de algodón cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales es una prenda totalmente sostenible que puedes tener también por no dañar al medio ambiente.

Desde Oysho explican que, en su cultivo, no se utilizan semillas modificadas genéticamente, lo que ayuda a conservar la biodiversidad de las semillas y la fertilidad del suelo.

Con qué lo combinamos

Es un vestido largo que estilizará nuestra figura allá donde vayamos. Y además combina con muchas otras prendas y accesorios que tenemos para lucir este verano. Por un lado, con alpargatas de cuña alta, también con sandalias planas para mayor comodidad, con gafas de sol de colores, te lo pones con shopper o bien con aquellos bolsos mini que tanto se llevan en este momento.

Dónde se compra

Este vestido largo está a un precio de 35,99 euros y lo tienes en varias tallas: de la XS a la L, para elegir la tuya. Desde la web de Oysho es fácil comprar todo tipo de prendas y no tendrás que hacer colas. Por esto tienes tu vestido, la talla y le das a comprar.

Desde Oysho, además, tienes otras prendas para lucir este verano. Otro de los vestidos del mismo corte y diseño , es el de tirantes vichy 100% algodón que está a un precio de 29,99 euros en varias tallas.

Y no sólo ello. Tienes también bikinis, bañadores y trajes de baño a tu estilo, de diversos colores, estampados y más. hay sandalias, y muchos otros calzados. Mientras que está la colección de lencería que seguramente te encantará. Por no hablar de los pijamas cortos de verano, que son ideales para esta temporada, bien fresquitos para no pasar nada de calor.