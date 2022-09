El vestido de Pedro del Hierro de manga larga más llamativo para una boda otoñal

Si este otoño tienes una boda y no sabes qué ponerte, en la nueva colección de Pedro del Hierro hemos encontrado la prenda ideal para ti: un vestido de largo midi en color burdeos que queda espectacular a mujeres de todas las tallas, edades y estilos de vestir.

El vestido más especial de Pedro del Hierro

El burdeos es un color precioso para un evento otoñal, como una boda. Esta es una de las razones por las que el nuevo vestido de Pedro del Hierro ha sido un auténtico flechazo a primera vista, pero hay muchas otras.

Tiene un diseño precioso. La parte superior tiene escote de pico con nudo y detalle de abertura frontal que afina la cintura y alarga visualmente el busto. Realza el pecho y la manga entallada equilibra la silueta.

La falda de largo midi evasé tiene una caída espectacular, potenciando las curvas sin marcarlas en exceso. Con cremallera en el centro de la espalda y confeccionado en crepe mate, te verás ideal con el vestido.

A la hora de combinarlo, tienes muchísimas posibilidades a tu alcance en función del tipo de boda y de tu estilo. Si buscas un look con aire chic y elegante, jugar con colores neutros es la mejor opción.

Te proponemos lucir el vestido de Pedro del Hierro con unos zapatos de tacón en color verde caqui. Ponle el broche de oro al look con un bolso de corte clásico en un verde más oscuro, que ayude a crear un contraste de colores muy sutil. ¿El resultado? Un estilismo de lo más sofisticado para ser la invitada estrella.

Si eres amante de los colores metalizados, el dorado y el burdeos hacen una combinación perfecta para un look de noche. Puedes lucir el vestido de largo midi con unas sandalias de tacón con plataforma en color dorado. Evita añadir demasiados accesorios al estilismo para que el vestido y las sandalias luzcan en todo su esplendor.

Continuando on las tonalidades clásicas, el gris también forma un tándem perfecto con el burdeos. Y combinarlos puede ser una forma excelente de crear un look elegante pero no demasiado formal.

El vestido burdeos está disponible en la tienda online de Pedro del Hierro por 289 euros en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL. Si tienes alguna duda sobre la talla, en la web puedes encontrar una guía muy completa para acertar.