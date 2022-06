El vestido de palabra de honor de Springfield que quedará genial con el pelo recogido

Para una fiesta, una salida por la tarde o bien una quedada romántica, así es el vestido de palabra de honor de Springfield. Te encantará porque ofrece todo lo que necesitas en una pieza en estampado siendo la que vas a querer para todo este verano.

Lleva volantes y diversos detalles gracias a su hermoso color azul. Además ensalza nuestra figura allá donde vayamos. ¿Cómo es este vestido?

El vestido de palabra de honor de Springfield que causa sensación

Una de sus señas es que lleva los hombros descubiertos, con volante en el escote, y esto hace que nos favorezca mucho más. Lleva corte en la cintura, con abertura en la falda con volantes y con estampado.

No hay duda, se va a convertir en la pieza estrella del verano, aquella que quieres para todo. Ya sea para pasear, en tus vacaciones, para ir junto al mar o bien en aquellas cenas que se alargan y que no acaban, venerando siempre la temporada estival. Así que no te lo pienses y diviértete estas vacaciones y muestra tu mejor figura gracias a este vestido.

Está elaborado en 100% poliéster y desde la web de Springfield explican cuáles son sus cuidados para que dure mucho más. es decir, hay que lavarlo a una temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, con secado delicado en secadora, planchado medio y limpieza en seco con percloroetileno.

Todo lo necesario para que la prenda pueda estar bien, limpieza y seca, y te dure varias temporadas.

Los accesorios que mejor sientan con el vestido

Además en la misma web hay complementos bellos que van bien con el vestido de tus sueños. Es el gorro de paja en blanco, el bolso saca en color marrón, o el cinturón de ante que te puedes atar a la cintura, siendo exclusivo online.

Vestido en oferta

Tienes la suerte de que este vestido está ahora más bajo de precio. Pues vale 35,99 € y ahora, gracias al descuento del 31% se queda en 24,99 €. Una verdadera ganga para una pieza top que debes conseguir como sea.

¿Y cuáles son sus tallas? Está disponible de la XS a la XL, un universo en medidas que seguro es la tuya. Ya puedes entrar en la web de Springfield y beneficiarte de un vestido tan romántico como este y exprimir al máximo tu verano. Y también tienen todos aquellos accesorios que lo van a complementar.