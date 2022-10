El vestido midi de Morgan rebajado gracias a los 8 Días de Oro de El Corte Inglés

Esta semana se celebran los 8 Días de Oro de El Corte Inglés, y en la sección ‘Moda Mujer’ de la tienda online hemos encontrado ofertas muy interesantes. Una de las que más nos ha llamado la atención es este vestido midi de Morgan con un 50% de descuento. Está lleno de detalles que hacen de él una prenda muy especial. ¡Es fabuloso para una cena romántica con tu pareja o una noche de fiesta con las amigas!

El vestido midi de Morgan al 50% de descuento

Confeccionado en 100% poliéster, es un vestido de largo midi y corte recto holgado con escote de pico y tirantes finos. Tiene cierre de cremallera en la parte posterior, y la espalda descubierta con lazada. El detalle cut-out marca tendencia en el mundo de la moda, y este vestido tiene una abertura en el cuello que resulta de lo más favorecedora.

Es de color negro y sienta de maravilla a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos. Si tienes una ocasión especial, no vas a encontrar un vestido más bonito que este, y ahora tienes la oportunidad de hacerte con él a mitad de precio.

A la hora de combinarlo, un total black look siempre es una buena opción. Para alargar visualmente las piernas y estilizar la silueta, uno de los mejores consejos de las expertas en moda es que el empeine quede al descubierto. Por lo tanto, escoge unos zapatos stiletto acabados en punta para que el efecto sea espectacular.

Para no tener que preocuparte por el dolor de pies, procura que el tacón sea ancho y no demasiado alto. Por suerte, el tacón ancho está de moda, así que no te resultará complicado encontrar unos zapatos de este estilo.

Claro que también puedes añadir una nota de color al look con unos zapatos o unas sandalias de tacón en alguno de los colores tendencia de la temporada, como el violeta o el naranja. El violeta y el negro forman un tándem perfecto, dando como resultado un look de lo más elegante.

En lo que respecta a los cuidados de la prenda, Morgan recomienda lo siguiente: lavar a máximo 30 grados en un programa delicado y sin utilizar blanqueante, no utilizar secadora y planchar a una temperatura máxima de 110 grados.

El vestido antes valía 85 euros y ahora está disponible en la tienda online de El Corte Inglés por 42,50 euros gracias al 50% de descuento, en las tallas 38, 40 y 42.