Un vestido largo crochet: el vestido del que todas hablan es de Pull&Bear

En verano hay materiales que siempre son mucho mejor que otros. nos referimos así al vestido largo crochet, que en color azul, es mucho más original que otros.

Veamos de qué forma lo podemos obtener y cuáles son sus características. Además es de Pull&Bear.

Cómo es el vestido largo crochet

Debes pensar que es un vestido largo de crochet con escote asimétrico, que presenta variedad de detalles que no te puedes perder. Como los tirantes finos y está confeccionado en 100% algodón.

Esto lo convierten en un vestido de calidad y de un material perfecto para poder soportar el calor del verano. La firma ayuda a extender la vida útil de tu ropa, reduciendo al mismo tiempo el impacto medio y te anima también a hacerlo con este tipo de ropa.

Cómo lo cuidamos

Lavar a mano max 30ºc

No usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c

No limpieza en seco

No usar secadora

De esta manera el vestido va a durar más en el tiempo y lo tendrás en diferentes temporadas, años y más.

Con qué combina este vestido

Verás que es fantástico porque este tipo asimétrico es verdad que queda fantásticamente y realza nuestra figura.

De transparencia, en color azul Klein, y elegante, es el que te puedes poner en variedad de ocasiones. es decir, para ir de fiesta, a una terraza y hasta cuando quieres ser la invitada de boda y eventos perfecta.

Te pones el vestido con cantidad de complementos. De un lado, tenemos las sandalias de diversos tipos, en blanco siempre quedan mucho más sofisticadas, también con bolsos de este color, con bolsos en dorado y plateado, etc.

Tienes variedad de este tipo de accesorios en la misma web de Pull&Bear porque verás que hay cantidad de prendas y así no sales del mismo lugar.

Dónde se compra

El vestido está en la web de la firma y también en las tiendas físicas. Por esto es el momento de tenerlo y comprarlo desde este momento.

La prenda tiene un precio de 29,99 euros y las tallas adecuadas son la XS, S, M y L. por lo que es el momento de buscar tu talla, según quieras que vaya algo más ajustado o bien holgado. Así que no lo dejes pasar porque si no te quedarás con esta prenda y no habrá tallas.

Tienes toda la información en la web de esta firma, tanto en el caso de las compras, envíos y también devoluciones.