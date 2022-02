A todas nos encanta ir bien vestidas de vez en cuando. Hemos visto el vestido ideal de Zara para una comunión o bautizo, y para todas aquellas fiestas donde es preciso ir bien arreglada.

Sigue las señas de este vestido que te encantará con sólo verlo y que goza de un buen precio apto para tu bolsillo.

Admira el vestido ideal de Zara para un evento

Es esa prenda, en color crudo, de cuello solapa con escote pico cruzado y manga larga. A destacar que lleva detalle de nudo delantero con hebilla. Mientras que se cierra en el lateral con cremallera oculta en costura.

Su precio es de 39,95 euros, totalmente ideal para tener esa prenda top que luces en tus salidas, y siempre quedas estupenda. Atenta porque las tallas se están acabando, así que mira bien cuáles quedan online y si no siempre puedes ir a la tienda más cercana de Zara para comprobar que esté el modelo y también tu talla.

Hoy en día muchas de estas prendas se agotan con facilidad, especialmente porque tienen precios muy rebajados cuando el vestido es una gozada y va bien con todo aquello que te pongas.

Este vestido está confeccionado según el programa Care for fiber de Zara. Esto quiere decir que hay al menos el 60% poliéster reciclado. Pues se etiquetan bajo este nombre aquellas prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que ayudan a reducir el impacto medioambiental de los productos.

Es siempre una garantía de calidad que ofrece seguridad y salud a cada una de sus creaciones. El estándar Green to Wear 2.0 tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. A destacar que el poliéster reciclado se produce a partir del reciclado de plástico PET, como el de las botellas de plástico.

En todo caso , es el vestido que debes llevar en los eventos más especiales. No en una boda por aquello de ir de blanco, igual que la novia y por esto mejor no ponérselo. Ahora bien, es tan elegante que si has pensado en casarte es también un vestido de novia low cost para las que quieren una prenda que pueden llevar muchas otras veces sin tener que dejar el vestido especial para este día luego inutilizado en el armario.

Ya puedes comprara desde la web de Zara. Así es más directo y cómodo, sin tener que desplazarte si no te va bien.