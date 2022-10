El vestido con cuello perkins de Massimo Dutti para resaltar al máximo en otoño

Algunas de las prendas que nos ponemos en esta temporada suelen tener un color más apagado. Negro, marrón, beige o bien violeta. Pero el naranja ahora es tendencia y da también vida al otoño. Por esto hemos dado con el vestido con cuello Perkins de Massimo Dutti.

Es largo, elegante y estiliza. Así que es la prenda ganadora de esta temporada que no puede faltar en el armario.

Así es el vestido con cuello Perkins de Massimo Dutti

De edición limitada, este vestido de punto es único y por esto no durará mucho en la web ni tampoco se repondrá, de momento. Por esto si lo quieres debes darte prisa porque se trata de una prenda exclusiva que no todos llevarán.

Es el vestido largo de punto en color naranja, que se erige como una propuesta ideal para conseguir un look de tendencia y favorecedor sin dejar de lado la comodidad.

Con qué está confeccionado

Debes saber de qué forma está elaborado con el fin de cuidar de este vestido. Según la web de Massimo Dutti, está confeccionado en acrílico 33%, poliamida 31%, lana 28%, alpaca 6%, elastano 2%.

Se recomienda lavarlo a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no usar secadora, lavar al revés, secar en superficie plana, planchar al revés y limpiarlo en seco. En general, debemos hacer caso de las etiquetas para que las piezas de ropa no se estropean y duren mucho más en el tiempo.

La combinación perfecta para tu vestido naranja

Además desde Massimo Dutti aconsejan qué tipo de prendas van bien con este vestido para crear conjuntos bien armoniosos.

Por un lado, el abrigo naranja también de edición limitada, el bolso de piel con correa extraíble, el botín de tacón en negro, además de los pendientes de baño de oro. Todo ello está en la web de Massimo Dutti y puede comprarse de golpe, y así vas con el mejor look cuando debes ir elegante a diversidad de lugares.

Cuánto cuesta esta prenda

Su precio es de 129 euros, y está en tallas S y M, así escoges la tuya. Debes pensar que se trata de un vestido único y exclusivo y de edición limitada. Por esto, si te encanta, es el momento de obtenerlo a través de su web y no pensarlo demasiado. Serás la más elegante de la fiesta, cena o de aquel evento al que acudas.