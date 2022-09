Cuando queremos prendas elegantes, ya sabes a qué tipo de tiendas debemos ir. En este caso, hemos fichado el vestido corto, amarillo y precioso de Massimo Dutti y es el que debes tener para esos eventos en los que ir siempre sofisticada.

Vas a verte bien estilizada y marcando silueta. Te damos todas las señas de este vestido que es ya el ganador de esta temporada.

Ya puedes tener el vestido corto, amarillo y precioso de Massimo Dutti

De cuello redondo, entre sus características destacamos que se trata de un vestido recto, entallado y estilizado. Es corto, sin mangas y se cierra mediante cremallera en la parte posterior.

Tiene el bajo con una abertura frontal, forro interior y es corto, por lo que lo puedes llevar con zapatos de tacón y hasta con alpargatas para mostrar piernas.

Con qué materiales está confeccionado

Esta prenda está elaborada en viscosa 92%, elastano 8% siendo el forro de poliéster 100%. Desde la web de Massimo Dutti explican que, para su durabilidad, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no usar secadora y mejor limpiarlo en seco.

Algunas prendas para combinar

Este vestido es perfecto para combinar con cantidad de accesorios. Desde la web aconsejan poder llevar con americana en color blanco de 149 euros, el bolso bandolera de piel en distintos colores a 69,95 euros, el zapato plano en punta con piel a un precio de 79,95 euros, también los pendientes irregulares en color baño de oro que tiene un precio de 25,95 euros y se pueden comprar todos en la misma web.

Dónde comprarlo

El vestido en amarillo, que realza seguro tu bronceado de este verano, está en la web de Massimo Dutti a un precio de 79,95 euros, en tallas que van de la XS a la L. así una puedes elegir tu talla según cada figura.

Si lo compras online, verás como lo tienes en unas horas, porque es una transacción bien rápida de realizar. Sólo debes registrarte, darle a un clic, escoger primero tu talla y dónde quieres que te envíen este vestido. Desde la web es bien fácil y cómodo porque no necesitas ni moverte del sofá. Sólo necesitas el móvil, Tablet y ordenador y se puede comprar desde este momento y con tales dispositivos.

Lo tienes para aquellos eventos y fiestas, siendo un vestido de cóctel, muy llamativo por su color y diseño. Por supuesto, en esta web hay también variedad de vestidos de otros modelos que puedes obtener.