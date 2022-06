El vestido corsetero de Stradivarius para llevar con sandalias o Converse

Nos encantan los vestidos cortos, aquellos que ya puede hacer calor que nosotras vamos a estar la mar de frescas. Y así es el vestido corsetero de Stradivarius, que puedes combinar con sandalias o bien con deportivas.

Es todo un hallazgo por el color, diseño y el estampado que lo posiciona como uno de los que te pondrás más durante la temporada estival.

Mira el vestido corsetero de Stradivarius

Hablamos del vestido corto de escote corazón y tirantes finos. Lleva un bajo acabado en volante y es ancho. De esta manera, podemos gozar de total frescura y no tendremos calor en verano.

Está confeccionado en 96% algodón, 3% poliéster, 1% elastano y para cuidarlo como es debido, desde la web informan que es mejor lavarlo a máquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, con un planchado máximo 110 º c, sin limpieza en seco y es mejor no usar secadora.

Con qué lo combinamos

Este vestido de color claro con flores azules puede combinar con cantidad de accesorios y además prácticamente todos están en la web de Stradivarius. Porque va bien con sandalia plana también con aquellas con tacón más altos y hasta con deportivas tipo Converse, donde la comodidad es total.

Por la noche te lo llevas con cazadoras, durante el día con bolso de rafia y hasta con gafas de sol sin olvidarte el gorro o la pamela para ir a la playa. Pues también es ideal para llevar el bikini o traje de baño debajo.

De finos tirantes, lleva la zona del sujetador marcada lo que permite ensalzar más la figura. Y además es el perfecto para todas aquellas ocasiones que vivirás en este verano. Como hemos señalado te lo llevas a la playa o a la piscina con la toalla y las chanclas a juego mientras que es factible para dar una vuelta, te lo pones en el terraceo y también por la noche cuando sales de cena.

Es por ello que los vestidos de verano son totalmente versátiles y es algo que nos encanta. Sirven para todo. Este color también acentuará tu bronceado cuando ya te haya dado el sol.

Dónde se compra

Está a tu alcance porque lo tienes por un precio de 25,99 euros en la web de Stradivarius. Si quieres saber las tallas disponibles, te lo decimos: está de la XS a la XL, una amplia variedad para escoger la que te sienta mejor.