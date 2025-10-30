Desde que uso este tinte de pelo he rejuvenecido y todas me preguntan qué me he hecho

Sabemos que, al cumplir años, las facciones de nuestro rostro aparecen más rudas y las arrugas pueden hacer acto de presencia. Por esto, a la de hora de cuidar el cabello, el tinte de pelo que más favorece más allá de los 40 debe aportar mechas que dan naturalidad a nuestra apariencia. Hay quien se aplica tonos más claros porque rejuvenecen, ¿qué dicen los expertos?

Según los especialistas de ESalon, en esta edad hay que usar tonos que complementen el color de tu piel. Elegir un color de cabello personalizado podría ayudarte a saber cuál es el tono más adecuado para ti, creado exclusivamente para ti y para nadie más. mientras que aconsejan un equilibrio. «No exageres los highlights ni oscurezcas o aclares el cabello demasiado; asegúrate de que sea el tono correcto. Para una apariencia homogénea y juvenil, mantente dentro de tu gama de colores naturales. Los highlights le aportarán la luz justa a tu rostro para eliminar las sombras de debajo de los ojos y dar brillo a tu piel».

El tinte de pelo que más favorece a los 40

Para Garnier, las mechas sutiles que permiten jugar con los reflejos ofrecen un extra de calidez en tu rostro. Por tanto, aconsejan apostar por colores que se integren bien con el color de tu pelo, por ejemplo, si eres castaña te irán bien las mechas color miel; si eres rubia, recomiendan unas babyligths naturales; si eres morena, opta por un toque de luz en tono cobrizo.

El mejor tinte de pelo para mujeres mayores de 40 años siempre depende del color del cabello natural. Si eres morena natural, los expertos de Esalon especifican evitar elegir tonos ceniza porque los tonos demasiado fríos pueden hacer que tu piel parezca descolorida y seca.

Incluso si tienes tonos con matices fríos en la piel, opta por un tono más neutro para tu cabello en lugar de una tonalidad ceniza o azul. Así tu piel lucirá mucho más radiante y juvenil.

En este caso, recomiendan el castaño cacao profundo, Deep Cacao Brunette, con matices neutros es fabuloso para cualquier estación del año, por su acabado misterioso y seductor.

Y para las rubias naturales, es genial el rubio castaño de ensueño, Chestnut Dream Blondie, con matices cálidos y unos highlights en las capas del cabello es festivo y suave para todo el año.

La coloración natural perfecta

La coloración natural es una de las que recomiendan los expertos. Aunque, en este sentido, el peluquero David Lorente comenta que «No es posible aclarar el cabello sin química y los barros naturales también pueden provocar alergias». Desde este punto de partida, David Lorente intenta desmontar algunos mitos en torno al color.

Que no lleve amoniaco no implica que se trate de una coloración natural. A menudo se piensa que los tintes convencionales llevan esta sustancia, pero meter bajo el paraguas de la coloración natural cualquier tinte libre de amoniaco no tiene ningún sentido, según establece el experto.

Los baños de color cubren las canas

David Lorente especifica que los baños de color sí cubren las canas. «Si queremos hacer un color oscuro, de forma natural y que quede muy brillante, no hace falta recurrir una coloración de alta oxidación y los tintes vegetales o baños de color pueden cubrir las canas».

Cómo rejuvenecer nuestro rostro con el tinte de pelo

Hay diversas técnicas. Pues además de las mechas para cada tipo de pelo, en especial el tinte que más favorece en mujeres de más de 40 años, tenemos el Plasma Capilar de Llongueras.

Sus ventajas: cuida tu cabello de la raíz a las puntas y cuenta con varias fases: durante la primera se repara la fibra capilar con antioxidantes, vitaminas y minerales como el polvo de diamante y el nácar de perla.

Finaliza con una hidratación profunda a base de colágeno y aceite de caviar. Sumado a todo lo anterior, se trata del tratamiento con mayor durabilidad, que actúa sobre varios problemas capilares.

Es un tratamiento indicado para cabellos dañados, maltratados por color, que sea quebradizo, este debilitado o frágil, y también para aquellos muy secos. En conjunto, tipos de cabello que requieren una reparación profunda, se encuentren debilitados por mechas o tintes, así como esos otros dañados por tratamientos químicos.

Una serie de particularidades que normalmente se tratan de manera superficial y que necesitan una reparación intensiva, capaz de rejuvenecer y restablecer el cuero cabelludo y la fibra capilar. Así, este protocolo profesional cuenta con todo lo necesario para actuar en profundidad, encontrando entre sus beneficios características como una mayor suavidad, elasticidad sin perder el volumen natural, sensación de puntas recién cortadas y una textura más manejable.

En conjunto, un cabello mucho más disciplinado en el que tendremos que invertir menos tiempo a diario, reduciendo el uso de herramientas de styling para conseguir un acabado pulido o eliminar el encrespamiento.