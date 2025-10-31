Rafa Nadal ha compartido con sus seguidores un lado más cercano y familiar que pocas veces se ve: imágenes de su viaje por Japón en las que se le ve disfrutando con su familia y abrazando las culturas locales. En su publicación, Nadal ha escrito: «¡Lo pasamos genial en Japón con mi familia! Nos encantó explorar, aprender sobre la cultura y tradiciones, y visitar lugares increíbles. ¡Gracias por toda la amabilidad y la cálida bienvenida!». Estas palabras, llenas de entusiasmo y gratitud, reflejan el lado humano de un deportista acostumbrado a los focos, pero que sabe disfrutar de la vida más allá de las pistas.

Las fotos que Nadal ha colgado en Instagram muestran momentos entrañables: él, su pareja e hijos, junto con sus padres y su hermana, vestidos con trajes tradicionales japoneses, paseando por templos y jardines, y disfrutando de la gastronomía y los rincones más emblemáticos del país. La imagen de la familia unida, sonriente y sumergida en la cultura local, transmite una sensación de cercanía y naturalidad que encanta a sus seguidores. No es solo un viaje de ocio: es un ejemplo de cómo Nadal combina su vida familiar con su papel de embajador cultural, mostrando respeto y admiración por cada lugar que visita.

El viaje de Nadal a Asia también tuvo un objetivo profesional. Por primera vez visitó el Rafa Nadal Tennis Center de Hong Kong, inaugurado en 2022 dentro del prestigioso Hong Kong Golf & Tennis Academy (HKGTA). Este centro forma parte de la red internacional de la Rafa Nadal Academy by Movistar y ofrece formación de alta calidad para jugadores de todas las edades, siguiendo la metodología que Nadal desarrolló en su ciudad natal, Manacor. Durante su visita, recorrió las siete pistas de superficie rápida -seis al aire libre y una cubierta-, además de las dos pistas de minitenis, la tienda, el gimnasio y un área dedicada a su carrera, con réplicas de sus 22 Grand Slams y vídeos de su trayectoria.

A lo largo del recorrido, Nadal interactuó con entrenadores y jugadores, mostrando especial interés por los jóvenes y adultos que entrenan a diario en el centro. Su hermana Maribel, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, y Tomeu Salvá, codirector técnico, lo acompañaron, asegurándose de que la visita fuera completa y didáctica. Nadal aprovechó para charlar con los jugadores más jóvenes, responder a sus preguntas y animarlos a «divertirse, esforzarse y luchar por sus objetivos», demostrando que su legado no se limita a los logros deportivos, sino también a la transmisión de valores.

Primer viaje de la familia Nadal al completo

Este viaje a Japón marca un hito muy especial para Rafa Nadal y Xisca Perelló, ya que es la primera escapada de la pareja con sus dos hijos, incluyendo al pequeño Miquel, nacido el pasado 7 de agosto de 2025. Durante su estancia, la familia ha tenido la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural del país, explorando templos milenarios, jardines tradicionales y rincones emblemáticos que combinan historia y belleza natural. Entre paseos, degustaciones gastronómicas y momentos de ocio, los Nadal han creado recuerdos inolvidables mientras enseñan a sus hijos a disfrutar y respetar nuevas tradiciones.