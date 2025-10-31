Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacer gala de su lado más rockero. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rendido homenaje, una vez más, a su grupo favorito de este género musical -y el de Terelu, que el pasado mes de septiembre acudió con su hija a un concierto de la banda-: Héroes del Silencio. Si hace dos días, en la procesión de San Judas Tadeo, la política lució un elegante vestido de Vicky Martín Berrocal -su diseñadora de cabecera-, en su última aparición pública, ha optado por un look que nada tiene que ver con el anterior y que da cuenta de su versátil estilo de vida.

Con motivo de la reinauguración de la Fnac de la plaza de Callao de Madrid -la primera tienda de la multinacional que abrió en 1993 y que ha permanecido cerrada por obras hasta ahora desde el pasado mes de enero-, Ayuso ha querido convertirse en su primera clienta. La líder del PP en la Comunidad de Madrid no solo ha dedicado unas palabras a los presentes, sino que no ha podido evitar comprarse dos discos de vinilo de sus grupos favoritos: Héroes del Silencio y Depeche Mode -del que es fanática y por el que tiene un tatuaje-. Además, para la ocasión, ha llevado una camiseta del merchandising del primero, que ha combinado con unos pantalones negros de cuero.

Ayuso luce una camiseta de ‘Héroes del Silencio’ en la reapertura del Fnac de Callao. (Foto: Gtres)

La pasión de Ayuso por el rock

Desde su entrada como presidenta de Madrid en Puerta del Sol 7, Ayuso ha demostrado sus variados gustos, con los que demuestra que no le gusta que la encasillen. Por una parte, es habitual ver a la política en la barrera de la Plaza de Toros de Las Ventas. Aunque para muchos, indirectamente ser taurina implica escuchar flamenco 24/7, el gusto musical de la gobernanta dista mucho de lo que se supone que debería ir acorde a la tauromaquia. Pero no, Isabel es rockera y mucho.

El pasado mes de julio, coincidiendo con su visita a Aragón, Isabel reapareció con una camiseta de Héroes del Silencio. Entonces, la presidenta de Madrid exhibió su pasión por este grupo de rock, a pesar de no haber asistido nunca a uno de sus conciertos. «Estoy deseando coincidir con Bunbury -el vocalista de la banda- bien en Madrid o aquí. Me gustan todos sus discos, me encantan todos los elepés y me sé todas las canciones. Los sigo desde que tenía 10 años. Mis preferidas dependen del momento y del estado de ánimo. Si quieres echar una lagrimilla, las tienen un poco más lentas. Hay otros grupos como Depeche Mode o Los Secretos un poco más tarde que también son los grupos de mi vida, pero Héroes forman parte de mi infancia y adolescencia. Entonces no iba a conciertos, he empezado a ir después», confesó al diario Heraldo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se compró dos discos de sus grupos de rock favoritos. (Fotos: Gtres)

Sin embargo, en este evento de Fnac y en el del pasado verano en Aragón, no han sido las únicas veces que Ayuso ha rendido homenaje a Héroes del Silencio. En 2023, en un mitin en Rivas -un barrio donde históricamente ha gobernado la izquierda-, la política quiso buscar la cercanía a través de la música al llevar una camiseta negra con el logo de la banda en grande. Un gesto que fue criticado por muchos ya que no entendían como una política de derechas podía ser aficionada al rock.