El consejo de un peluquero que está revolucionando cómo las mujeres afrontan la caída del cabello en la menopausia

La manera en la que afrontan la caída del cabello en la menopausia cambiará con el consejo de un peluquero que está revolucionando este sector. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en una etapa de la vida en la que somos muy vulnerables. Estos cambios hormonales pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos años. Uno de los efectos más visibles es el pelo que se vuelve más fino o incluso acaba cayendo.

Las mujeres afrontan la caída del cabello durante la menopausia

Este consejo de un peluquero puede ser clave para afrontar este proceso

Tal y como nos explican los expertos de Clinicascapilares: «Durante la menopausia, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, hormonas clave para mantener el cabello en su fase de crecimiento (anágena). Este desequilibrio con los andrógenos acelera el paso del cabello a la fase de reposo (telógena), provocando una pérdida visible y un cabello más fino y seco. Entre el 40 % y 50 % de las mujeres pasan por una forma de alopecia androgénica durante esta etapa, con pérdida promedio de 100–150 cabellos al día. Además, la menopausia acelera el envejecimiento capilar: el tallo se vuelve más frágil y con menos densidad».

Siguiendo con la misma explicación: «El estrés provoca una condición médica llamada efluvio telógeno, en la cual un gran número de folículos pasan prematuramente a la fase de reposo, aumentando la caída. Se asocia a ansiedad, falta de sueño y situaciones extremas como enfermedad o cirugía».

Hay una serie de hábitos saludables que podemos incorporar a nuestra vida, a medida que vamos sumando años y nos acercamos a este momento clave:

Ejercicio moderado: activa la circulación y oxigena el cuero cabelludo.

Técnicas de relajación: yoga, meditación, mindfulness.

Sueño reparador: crucial para recuperación del folículo y equilibrio hormonal.

Además estos expertos nos dan con la rutina ideal para esta etapa vital en la que necesitamos estar preparados para afrontar una serie de cambios importantes:

Dieta equilibrada + suplementos ricos en biotina y colágeno.

Champú suave 2–3 veces/semana + masaje capilar.

Ejercicio regular + técnicas anti-estrés.

Proteger el cabello del calor y sol.

Consulta al especialista si la caída es persistente.

Uno de sus tratamientos más demandados es una manera de recuperar el cabello que consiste en: «Uno de ellos es la mesoterapia capilar, un tratamiento que ayuda a revertir el proceso degenerativo que sufren las células del cuero cabelludo y que influye directamente en la pérdida del cabello. En Clínicas Capilares IMD, esta técnica se aplica con el objetivo de reactivar la actividad del folículo y devolver la vitalidad al cuero cabelludo. La degeneración celular puede estar relacionada con la edad, tratamientos médicos, desequilibrios hormonales o carencias nutricionales. La mesoterapia actúa corrigiendo estos factores mediante la microinyección de precursores biológicos y activadores celulares, como vitaminas, ácido hialurónico, coenzimas y oligoelementos esenciales. Este enfoque no solo promueve el crecimiento de cabello nuevo, sino que también mejora la calidad del cabello ya existente, fortaleciéndolo desde la raíz y restaurando su salud general».