La angustia de Mónica Pont por la menopausia: "Pensé que iba a envejecer de repente"
Mónica Pont comenzó a experimentar la menopausia a causa de una intervención quirúrgica
La actriz ha confesado que en un principio tenía miedo de envejecer rápido porque ella vive de su imagen
Mónica Pont ha visitado este miércoles 15 de octubre el plató de Y ahora Sonsoles. Sin embargo, en esta ocasión, no lo ha hecho para hablar de su complicada situación familiar o del punto en el que se encuentra su vida sentimental. Sino todo lo contrario. Y es que ha acudido al espacio televisivo de Antena 3 para sincerarse como nunca antes lo había hecho sobre uno de los temas más tabúes de la sociedad y que ella lleva viviendo en primera persona desde hace años: la menopausia.
Pont ha confesado que no esperaba comenzar a experimentar los síntomas de la menopausia tan pronto, pero que, a consecuencia de una intervención quirúrgica en la que le extirparon los dos ovarios, su cuerpo se vio obligado a adelantar este proceso biológico. «Cuando tenía 44 años me encontraron un quiste en un ovario. Me lo tuvieron que quitar. Y de paso también me quitaron el otro porque vieron que también empezaba a haber otro quiste», comenzaba a contar.
Proseguía asegurando que, por aquel entonces, aún tenía periodo y no estaba premenopáusica ni se había puesto a pensar en ese proceso, por lo que los médicos le enumeraron todos los síntomas que iba a empezar a notar en su cuerpo: desde no dormir bien hasta la sequedad vaginal, el bajo apetito sexual y el cambio de humor. Una nueva situación que los propios profesionales definieron como toda una «revolución de hormonas» y que preocupó mucho, en un principio, a Mónica Pont. «En ese momento, yo que vivo de mi imagen, pensé que iba a envejecer de repente. Porque a parte de los cambios hormonales internos, también sabía que me enfrentaría a los externos. Pero como todo en la ciencia, tenía diferentes soluciones. Me dijeron que podía hormonarme para que esos cambios no los tuviera tan drásticos Y que si no quería hormonarme, pues, por ejemplo, podía utilizar cremas para la sequedad y cosas naturales para conciliar el sueño, como la melatonina», contaba.
Mónica Pont en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)
Durante su intervención en el espacio televisivo, Mónica ha hablado sin tapujos sobre la menopausia, dejando entrever que no tenía ningún tipo de problema en hacerlo. De hecho, el programa presentado por Sonsoles Ónega no es el único sitio donde se ha abierto en canal sobre este aspecto. Y es que a día de hoy se encuentra protagonizando una obra de teatro titulada Sofocos IA, una comedia que habla naturalmente sobre los síntomas de la menopausia. «Son cuatro mujeres que las secuestra la inteligencia artificial y las mete en una especie de reset para que dejen de estar sofocadas», contaba la propia Pont sin querer desvelar el desenlace de la trama.