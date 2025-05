Mónica Pont, a besos con un amigo ruso tras estallar su guerra familiar

Un mes después de su inesperada ruptura con Javier Moro, Mónica Pont ha rehecho su vida sentimental. Así lo confirman las recientes fotografías publicadas por una conocida revista de nuestro país, en las que la actriz aparece en Ibiza junto al que todo apunta que sería su nueva ilusión. Durante su estancia en la isla pitiusa no ocultaron su amor, y fueron fotografiados fundiéndose en románticos y apasionados besos que dejan entrever que ha surgido algo más que una simple amistad entre ellos.

De acuerdo con lo confirmado, él es extranjero y se comunica con la intérprete hablando en inglés. Se desplazó hasta Ibiza junto a su hija adolescente, la cual parece mantener una excelente relación con Mónica. De hecho, en el reportaje se ve como ésta habla animadamente con la joven, así como también se puede percibir la complicidad que derrochaba la pareja mientras tomaban el sol tumbados en unas hamacas.

Mónica Pont en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Actualmente, Mónica Pont trabaja como colaboradora en TardeAR y, como no podía ser de otra manera, nada más conocerse el contenido del nuevo número de Diez Minutos (medio encargado de lanzar el citado reportaje) el espacio televisivo quiso preguntarla por su vida sentimental. La intérprete no quiso desvelar la identidad del chico con el que ha compartido una especial estancia en Ibiza, recalcando que el único hombre de su vida era su hijo. «El gran amor de mi vida es rubio, mide un metro noventa y cinco, tiene 21 años y es mi hijo», aseguraba.

Sin embargo, tras la insistencia de sus compañeros, Mónica Pont terminó sincerándose y dando detalles sobre su romántica escapada: «El fin de semana pasado me fui sola a Ibiza, de jueves a domingo, allí quedé con varios amigos, no son españoles. Este chico es ruso y es un buen amigo que vive en Rusia. Claro que sé cómo se llama, pero no lo voy a decir», sentenciaba, sin dar excesivos detalles al respecto. No obstante, ha hecho hincapié en que «no sabe si lo volverá a ver» porque es solo un amigo y no es una persona popular ni conocida, motivo por el que quiere respetar su anonimato.

La guerra familiar de Mónica Pont

A través de su perfil oficial de Instagram, Mónica Pont compartió con sus seguidores que estaba en Ibiza en un fin de semana de desconexión que estaba utilizando para reflexionar. «Al final, con el tiempo, si alguien te quiere, te quedas, si alguien te ignora, te alejas, si algo te gusta, lo tomas, si algo te molesta, lo dejas. Con el paso del tiempo queda menos gente, pero los que se quedan, son los mejores y se les quiere todavía un poco más», escribía.

Y es que cabe recordar que se encuentra lidiando con una guerra familiar que lleva acaparando titulares desde hace semanas. La actriz ha sido acusada por su padre de ser una «falacia» y de no querer mostrar el verdadero problema económico que atraviesa, el cual la propia Pont ha desmentido. Además, también ha tenido que hacer frente a acusaciones públicas de su madre y de su hermana, las cuales aseguran que no reciben ayuda por su parte y que las ha dejado de lado. Desde TardeAR, Mónica aseguró que «estaba preparando una demanda contra todos los miembros de su familia» en la que iba a pedir que «no pudieran hablar más sobre ella».