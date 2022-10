Teresa Bass, la influencer que ama la tendencia de los chalecos de Zara

La influencer Teresa Bass es una de las que ama la tendencia de los chalecos de Zara una de las prendas estrella de la temporada. Un buen chaleco te puede cambiar cualquier look de forma automática. Podrás darle vida a una camisa, conseguir que unos vaqueros se vistan de gala o darle un aire bohemio a un vestido de flores. Teresa Bass te enseña cómo llevar los chalecos de Zara como una auténtica influencer, hazte con esta prenda de temporada y crea un armario de otoño nuevo.

La influencer Teresa Bass nos enseña cómo llevar los chalecos de Zara

Zara tiene una serie de chalecos increíbles para llevar siempre que te apetezca. Es esa prenda de las que no podemos dejar escapar, gracias a ella conseguiremos un cambio radical de cualquier look. Además de conseguir estar un poco más calentitas en estos días de entretiempo en los que no sabemos qué ponernos.

Un chaleco puede ser la prenda que buscas para tu armario esta temporada. Necesitas lucir un tipo de pieza que sea capaz de darte lo mejor, especialmente si estamos ante un otoño con muchos cambios de temperatura. Podrás hacerte con el elemento que añadirá una gran versatilidad a todos tus looks.

La nueva colección de Zara apuesta fuerte por un chaleco que se convertirá en una sensación en todos los sentidos. Una pieza atemporal que se puede llevar de una y mil formas diferentes. La opción que estabas buscando para darle un toque distinto a todas tus prendas te está esperando por mucho menos de lo que parece.

Podrás hacerte con un chaleco de excepción al más puro estilo influencer como Teresa Bass por muy poco dinero. Luce la prenda estrella de la temporada con un modelo en negro, la mejor alternativa a un otoño cambiante en el que deberás combinar y ahorrar las prendas de la mejor manera posible.

Este chaleco corto entallado tiene un precio de poco más de 25 euros y es la mejor opción para el día a día. Con los vaqueros y una camiseta blanca debajo conseguiremos un look ochentero de lo más favorecedor. Podrás lucirte siempre que quieras a través de una prenda de las que destacan a simple vista.

Apuesta por el chaleco corto negro como inversión en uno y mil outfits distintos. Esta pieza te combina con todo y por ese precio podrás crear todo tipo de looks.