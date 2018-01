Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. La hermana más famosa del clan televisivo ha ido un paso más allá en lo que a estilo se refiere y, aunque su nueva adquisición no se puede comprar, ya ha hecho que miles de mujeres alrededor del planeta se planteen imitar a la mujer de Kanye West.

Si algo ha dejado claro Kim es que la imagen importa y su último cambio así lo demuestra. Año nuevo, pelo nuevo. O eso debió pensar la Kardashian en el momento en que decidió teñir su melena de azul. Y así, a golpe de tinte, la vip entre las vips, ha conseguido hacer de este tono en su versión pastel uno de los colores del 2018 cuando apenas llevamos una semana de año.

Así, después de despedirse de su larga melena a principios de diciembre, parece que la hermana mayor de las Kardashian le ha cogido el gusto a los cambios de look, a pesar de las 13 horas de peluquería que tardó su estilista en convertir a su clienta más famosa en toda una mujer de hielo.

Pero Kim Kardashian no se iba a conformar con un simple tinte de pelo y, siguiendo con su particular compromiso con la moda, la influencer ha decidido vestir de azul en sus últimas salidas a la calle.

Sin abandonar la suavidad del azul bebé, la empresaria eligió para uno de sus looks un conjunto formado por un pantalón de estilo deportivo y talle alto combinado con un escueto top y cazadora ‘oversize’. Tampoco para hacer ejercicio ha querido la madre de North West abandonar su nuevo tono favorito, luciendo una sudadera y un pantalón corto de deporte en el mismo color. Y como no hay dos sin tres, en su última aparición Kim ha ‘tripitido’ con el azul, confirmando así que, sea o no pasajera, esta nueva pasión no va a pasar desapercibida ni por su vida ni por su armario.