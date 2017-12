Las celebs continúan conquistando con sus looks premamá. Tras el despliegue de estilo de Eva González, quien deslumbró con un diseño con espalda al aire de Antonio García y un vestido troquelado de Dolores Promesas, ha llegado el turno de Pilar Rubio. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha sido la encargada de inaugurar Alma en Pena, la nueva tienda de zapatos de situada en pleno Barrio Salamanca de Madrid, y ha sorprendido con uno de sus looks premamás más acertados hasta el momento.

Baby doll con toque rock. Esta ha sido la apuesta de la pareja de Sergio Ramos, que ha deslumbrado con un vestido de gasa negra de manga corta con estrellas blancas y semitransparencias de la firma Liu-Jo. Pilar ha transformado un look, a priori, sencillo en uno totalmente rompedor que querrán copiar todas las futuras mamás gracias a un complemento: el cinturón de doble hebilla.

El famoso accesorio de cuero, que tiempo atrás se convirtió en el nuevo complemento para aderezar todos y cada uno de los looks de celebs como Kendall Jenner o Paula Echevarría, ha aportado el guiño rockero habitual en los estilismos de la colaboradora. Además, como perfecto broche final (y festivo) a su look premamá, Rubio ha añadido unos botines de tacón ancho con lentejuelas negras y tornasoladas en plata firmadas, por supuesto, por Alma en Pena. El modelo de B-Low está disponible por 95 euros, aunque actualmente es posible encontrar montones de versiones low cost de este complemento.

A los micrófonos, la presentadora aprovechó la ocasión para hacer alusión a las críticas que ha recibido por sus ajustados looks en sus primeros meses de embarazo: “He oído algún comentario… ¡Cómo puede llevar ese vestido ajustado, qué horror! No, perdona, ahí es dónde más recogidita va la barriga”. Pilar comentaba sorprendida que se trata de vestidos elásticos, donde caben todas las mujeres con todas las formas del mundo. “Qué pasa, ¿qué porque estés embarazada tienes que llevar un saco de patatas? Yo creo que no queda bien, te hace mucho más grande”. Además, apunta, elegir estos looks “no es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo, a mí me gusta y ¿por qué no? Me siento bien“.