Paula Echevarría es sinónimo de tendencia y, tras empañar un diseño con perlas y glitter de Elisabetta Franchi con unos tacones dos tallas más grandes durante la nueva presentación de Samsung, la asturiana ha vuelto a la carga para demostrar por qué es una de influencers de moda más destacadas de nuestro país.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la actriz tiene la clave para refugiarse de las bajas temperaturas y una de sus últimas en Instagram lo confirma. La actriz de ‘Velvet’ ha posado con su nueva adquisición, un maravillo abrigo multicolor de piel combinado con pelo y tejido lanoso con flecos. Como era de esperar, la prenda exterior de aires étnicos, firmada por Teté by Odette‎ en Fetiche Suances y valorada en 1.429 euros, ha despertado pasiones entre sus más de 2 millones de seguidores generando una oleada de alabanzas y comentarios positivos.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 4:32 PST

Sin embargo, el abrigo también a desatado críticas por su elevado precio, además de por estar realizado con pelo de animal, algo por lo que Paula ha sido señalada como partícipe en el maltrato y asesinato animal.

La asturiana ha combinado su nuevo abrigo con básicos de armario, que no han restado protagonismo a la pieza principal. Unos jeans, un jersey de lana de Stradivarius, las famosas botas UGG y un bolso de Céline a juego han sido los elementos escogidos por la it asturiana para rematar lo que podría ser catalogado como un perfecto look de invierno.

Sin embargo, este no es el único estilismo con el que Paula ha destacado en las últimas horas. Para las nominaciones de los ‘Premios Feroz’, Echevarría se ha desmarcado de su estilo habitual con una llamativa combinación propia de la mismísima socialité Olivia Palermo. Para la importante cita, la actriz se ha rendido ante el color y las texturas con una falda alta y cósmica azul metalizada, con multitud de estrellas plateadas y hasta un planeta multicolor estampado, que ha combinado con un sencillo jersey de manga larga con rayas horizontales. La it girl ha acompañado esta novedosa mezcla de tejidos y colores con unos clásicos stilettos rojos.

Con estas nuevas adquisiciones, Paula se desliga de su línea habitual, continúa sorprendiendo y, para bien o para mal, parece no querer pasar desapercibida.