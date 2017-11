Blanca Suárez continúa subiendo la temperatura en Instagram. Tras sorprender con numerosas publicaciones de su shooting para ‘Women’s Health España’, donde se muestra prácticamente al desnudo, la actriz madrileña ha vuelto a incendiar la red con una última instantánea que ha recibido el aplauso de sus casi dos millones de seguidores.

s e n s i l l e s campestre 🦂 . Body de @toocloudyes 👚 Pic by @bernardodoral 📸 MakeUp by @silviapellissa 💄 Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 1:58 PST

Como creadora de tendencias nata, la protagonista de ‘Las Chicas del Cable’ también se ha rendido ante las botas de la temporada. Hablamos de (¿cómo no?) las over the knee calcetín, altas (altísimas), por encima de la rodilla. Eso sí, mientras que el resto de celebs se han unido a la moda del calzado infinito con su versión en rojo, Blanca lo ha hecho con un modelo de tacón alto en color negro como protagonista del calzado que está invadiendo escaparates este otoño.

La it girl madrileña ha acompañado las sensuales botas con un body con escote lateral, cintura entallada, cierre con corchetes y bordado dorado en el lateral de Too Cloudy, firma de la que es imagen. Como era de esperar, la sugerente pieza, valorada en 39 euros, ha colgado el cartel de ‘sold out’.

Para una de sus sesiones más sensuales -y campestres- hasta el momento, en plena naturaleza y con la compañía de un caballo, Suárez se ha puesto en las manos de la estilista Silvia Pellissa para dejarse fotografiar por el objetivo del artista Bernardo Doral.

La bonita instantánea ha tenido buena acogida en Instagram, donde ha alcanzado casi los 50.000 ‘me gustas’ y un sinfín de comentarios positivos por parte de sus followers.