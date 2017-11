La firma de lencería Women’secret ha presentado por todo lo alto su nueva campaña, ‘Limited Edition 2017’, con un desfile celebrado en la Sala Riviera de Madrid. A la cita nocturna, bautizada como ‘Women’secret Night’, no ha faltado la embajadora de la marca Elsa Pataky, quien ya había deslumbrado con su look lencero en el programa ‘El Hormiguero 2.0’. En esta ocasión, la actriz madrileña ha tomado el rol de conductora de un evento rodeado de caras conocidas, looks sugerentes y mucha lencería.

Como maestra de ceremonias junto al modelo Juan Betancourt, Pataky ha presentado su nuevo fashion film para la marca, ‘Wanted’, con un vestido plateado de redecilla de Tete by Odette, que ha combinado con body negro de Women’secret. La actriz ha finalizado el estilismo con unas llamativas sandalias de terciopelo rosas con plataformas y perlas de Aquazzura y pendientes de aro dorados firmados por Uno de 50.

Otra de las invitadas más destacadas del evento fue la colaboradora Cristina Pedroche, quien volvió a subirse a la pasarela tras su debut el pasado mes de junio, cuando desfiló en la jornada de cierre de Gran Canaria Moda Cálida con un colorido bikini de la firma Calima. Con actitud decidida y sugerente, la vallecana recorrió la sala con dos conjuntos negros mostrando, una vez más, sus habilidades como maniquí.

Rocío Crusset, Estela Grande, Linda Morselli o Ares Teixidó fueron otras de las celebs que tampoco quisieron perderse la noche mágica de la lencería.

¿Quieres descubrir los mejores -y más sugerentes- looks de la noche? ¡Haz clic en la galería!