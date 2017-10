Pisando fuerte, con taconazo y en pijama. Así llegaba Irina Shayk anoche a la fiesta que la firma de lencería italiana Intimissimi organizó en la ciudad de Nueva York con motivo de la apertura de su nueva tienda en la Gran Manzana.

La modelo rusa, quien volvía a poner rostro a las colecciones de la marca el pasado mes de mayo tras convertirse en madre por primera vez, acudía a la cita demostrando lo poco que necesita para alzarse con el título de reina de la fiesta. Un look compuesto por una camisa pijamera de seda de color negra y manga larga con delicados ribetes blancos a contraste y unos pantalones a juego, con el que estaba realmente sexy, ya que, de manera estratégica, desabrochó varios botones de la parte superior de su conjunto para enseñar así el sensual sujetador con transparencias que llevaba debajo.

Una tendencia que, a pesar de no ser aún muy popular en la calle, sí lo es para las famosas. Las hermanas Kardashian son grandes defensoras de salir en pijama a la calle, y así lo han hecho en múltiples ocasiones. Pero también otras ‘celebs’ como Victoria Beckham, quien convirtió el pijama en su nuevo uniforme el pasado verano, o Selena Gomez, que apostaba estos días por la versión ‘camisón’, no han podido resistirse a la comodidad que ofrece la tendencia pijamera.

Con el pelo totalmente liso y peinado por detrás de las orejas, Irina presumió de su esbelta figura una vez más. En el plano beauty, Irina decidió sacar partido del que probablemente sea su rasgo más llamativo, sus labios. Cediéndoles todo el protagonismo, la modelo los maquilló con un intenso carmín de color burdeos, uno de los colores del otoño por excelencia.

A poco más de un mes para que se celebre el desfile de lencería más mediático del mundo, el Victoria’s Secret Fashion Show, aún se desconoce si Irina, quien realizó su debut como ángel de la firma el año pasado estando embarazada de su primer hijo con Bradley Cooper, volverá a colgarse las alas para la reputada marca de ropa interior.