‘Blue Monday’ o cómo superar el día más triste del año a golpe de moda

El tercer lunes de enero de todos los años ha sido calificado como el día más triste del año, o también Blue Monday. Esto se debe porque, a través de una fórmula matemática, se ha caído en la conclusión de que se trata de una jornada en la que tienen lugar las peores condiciones generales de todo el año, acumulándose más tristeza, pesimismo e incertidumbre por diversos motivos entre los que están el mal clima, los excesos navideños y la baja motivación por ciertas frustraciones propiciadas por el Año Nuevo, entre las que está la temida cuesta de enero. Todo ello hace que este próximo lunes, 16 de enero, vaya a ser uno de los días más grises del calendario, asociado al color azul como sinónimo de pesimismo. No obstante, existe la posibilidad de dar un giro de 180 grados a estas creencias para hacer esas 24 horas lo más llevaderas posible.

Qué mejor manera de dar la bienvenida a este Blue Monday que de la mano de unas prendas azules, demostrando así que esta tonalidad puede llegar a ser de lo más glamurosa y que nada tiene que ver con la tristeza o la pasividad. Para ello, una serie de marcas dan las claves para hacer frente a este lunes y a las bajas temperaturas propias de la fecha con prendas de abrigo de lo más estilosas. Estas no son otras que Polo Club, Celia B, Zottier y Scotta 1985, haciendo del color su principal sello de identidad para afrontar incluso las jornadas más complicadas.

En primer lugar, Polo Club ha lanzado un chubasquero ligero con capucha y parche en la manga, disponible en azul bondi por tan solo 69,99 euros. Una cifra muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta que previamente costaba 220 euros. Aún así, si prefieres una opción más colorida, Celia B te da la solución con su abrigo Naranco, repleto de tonalidades para todos los gustos por un precio que ronda en torno a los 400 euros. Por su parte, Zottier ha apostado por algo más sencillo: una sudadera Antarctica de algodón orgánico en color gris piedra y costuras zig zag en fucsia, creación valorada en 190 euros. Mientras que, por último, Scotta 1985 ha querido volver al azul con una sudadera confeccionada en Portugal y diseñada en España por 56,25 euros.

Si eres de esas personas que prefieren dejar de lado el invierno y mirar hacia el frente con la primavera, Charo Ruiz Ibiza, Hortensia Maeso y Koahari tienen la solución. En primer lugar, Charo ofrece en su catálogo el vestido corto Lina, confeccionado en algodón bordado y perfecto para adaptarse a tu silueta en una ocasión muy especial por 459 euros; mientras que Koahari hace lo propio por 227 euros con su vestido Moani en color rojo.

Como no podía ser de otra manera, también hay varias opciones en lo que a los complementos se refiere. Mustang ha sacado a la luz sus botas cowboy metalizadas por 99,90 euros; y por su parte, You Are The Princess ha apostado por poner el broche de oro a cada outfit con una diadema forrada por 4,99 euros.