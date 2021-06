Estos son los sujetadores imprescindibles para tu entrenamiento

Hacer deporte es fundamental para encontrarnos bien con nosotros mismos y llevar un estilo de vida saludable. Sin embargo, como muchas cuestiones en la vida, el ejercicio requiere de una logística de la que no se puede prescindir para su práctica. Hoy en día no son necesarias grandes cosas para hacer ejercicio, pero la indumentaria se ha convertido en uno de los aspectos más importantes, sobre todo para las mujeres. A este respecto, es importante elegir no solo la ropa adecuada para la actividad física, sino, y muy especialmente, encontrar el sujetador apropiado que evite que nos encontremos incómodas.

No es lo mismo un sujetador deportivo que uno normal. Las diferencias entre ellos son abismales a simple vista, pero, al margen de que ambos cumplen la misma función, la realidad es que existen multitud de opciones dependiendo de la talla o la forma del pecho. Una mujer con el pecho pequeño no tiene las mismas necesidades que una con pecho grande, que por ejemplo, puede sufrir de dolores de espalda.

Lanzar al mercado un nuevo sujetador conlleva muchos meses de trabajo en lo que respecta a investigación en tejidos, materiales y formas. Esto es precisamente lo que acaba de hacer Shock Absorber, que ha presentado una nueva línea de este tipo de prendas perfecta para hacer ejercicio y que se adapta a las necesidades de cada mujer.

Para la marca, lo más relevante es adaptarse a lo que las usuarias buscan: “escuchamos sus necesidades y las barreras a las que, como mujeres, se enfrentan practicando deporte. Nuestro objetivo final es proporcionarles el mejor equipo para proteger su pecho, de modo que puedan llevar su rendimiento al límite”, aseguran desde la firma. Para esto, en Shock Absorber trabajan con distintos equipos de profesionales, desde expertos en tejidos hasta especialistas en la salud del pecho. Tras el proceso de desarrollo, los sujetadores de la marca pasan una prueba de reducción de rebote, fundamental para la práctica cómoda de ejercicio. Y es que es precisamente este ‘efecto rebote’ lo que más incomoda a las mujeres en el momento de las prácticas de alto impacto.

Estos sujetadores están realizados en tejidos transpirables y que absorben la humedad, ya que si se acumula entre la piel y la prenda puede generar irritaciones. Al igual que ocurre en los de lencería, los deportivos encapsulan el pecho de forma individual, pero los comprimen en cierta manera para añadir una capa de sujeción más que ayuda a sostenerlos y evitar movimientos bruscos mientras se hace ejercicio.

Son varios los modelos con los que cuenta la marca, que cubren las necesidades de las usuarias. Por ejemplo, los modelos Ultimate Run Bra y el Ultimate Run Bra Padded ofrecen una reducción del rebote del 78 %, mientras que la última innovación de la firma, el Infinity Power Bra, ofrece una reducción del rebote de hasta el 80 %, única en el mercado.