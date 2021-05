Cuidados básicos de la piel antes de la depilación con cera

La depilación con cera es una de las más populares que existen, y una de las grandes ventajas que ofrece es que podemos hacérnosla nosotras mismas en casa. Elimina el vello de raíz, de forma que durante cuatro semanas nos despedimos de él. Además, se puede utilizar en prácticamente todo el cuerpo y el rostro. Ahora bien, para lograr los resultados deseados es importante conocer cuáles son los cuidados que debemos brindarle a la piel antes de la depilación con cera.

¿Cómo cuidar la piel antes de la depilación con cera?

Lo primero y más importante es saber cuál es la longitud que debe tener el vello para poder optar por este tipo de depilación. Si está demasiado largo, lo ideal es que lo cortemos un poco con las tijeras para que nos duela menos. Ahora bien, tampoco es conveniente que esté demasiado corto: debe tener una longitud de como mínimo cuatro milímetros.

Tomar el sol el mismo día que vayamos a depilarnos no es una buena idea porque se puede irritar la piel y salirnos manchas. Tampoco debemos depilarnos con cera el mismo día que tengamos un evento especial, como por ejemplo una boda. Y es que la piel se puede irritar o inflamar ligeramente.

Antes de utilizar la cera lo ideal es que apliquemos un poco sobre una pequeña zona de la piel para comprobar que no tenemos ningún tipo de reacción alérgica.

Si algo tememos de la depilación con cera es que nos vaya a doler. Sí, hay que reconocer que los tirones no son nada agradables, aunque hay forma de que nos duela un poco menos. El hielo es un truco que funciona muy bien, siempre y cuando vayamos a utilizar cera fría. Si vamos a utilizar cera caliente no es una buena idea porque con el hielo la piel se hace menos sensible al calor, y puede que no notemos el calor y acabemos quemándonos.

También podemos probar a ducharnos con agua caliente antes de depilarnos. Gracias al agua caliente se abren los poros y así evitamos los pelos enquistados.

Y, por último, es conveniente exfoliar el día antes la piel para evitar los pelos enquistados y que así la depilación con cera sea menos dolorosa. Podemos preparar nuestro propio exfoliante casero con miel y azúcar.

Estos son los principales cuidados de la piel antes de la depilación con cera.