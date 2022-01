Las rebajas de enero se han convertido en un acontecimiento histórico desde que la sociedad aguarda su llegada año tras año. Cada vez son más las personas que encuentran en esta época de descuentos el momento perfecto para renovar su fondo de armario y la razón no es otra que la posibilidad de hacerlo con un menor desembolso de dinero.

Por norma general, las rebajas suelen comenzar el día 7 de enero, pero lo cierto es que cada vez son más las tiendas que las adelantan para que así la gente pueda adquirir sus regalos de Reyes a un precio más bajo.

Otra máxima de los establecimientos es rebajar sus productos estrella y facilitar la compra a todos aquellos que sueñan con hacerse con esas prendas, ya sea porque las lucen sus celébrities favoritas, o porque tratan de estar al día con las últimas tendencias.

Por todo ello, ha llegado la hora de proponer siete hits low cost que están arrasando en las rebajas y que apuntan maneras a agotar existencia en apenas unos días.

Es el caso del abrigo más top de la colección de invierno de Sfera. Estuvo agotado en todas las tallas y colores, pero ahora regresa al mercado por el increíble precio de 19,99 euros. Se trata de una chaqueta de estilo camisero, de largo básico y cuello solapa diseñado con un estampado de cuadros pequeños de color verde oscuro y negro, una clara tendencia de este 2022. Su precio original era de 29,99 euros, pero ahora la reconocida marca lo pone en tus manos con un descuentazo que no podrás dejar escapar.

Los chalecos se han posicionado como una de las prendas estrella de este año y Mango pone a tu alcance un chaleco largo de lana fácil de combinar por tan solo 69,99 euros. Cuenta con un descuento del 30% y, dado que se trata de uno de los artículos comodín más demandados de la marca, seguro que no puedes evitar a caer en la tentación.

Lo mismo ocurre con los vestidos, que se han convertido en una prenda imprescindible en el armario de muchas mujeres. Son capaces de sacarte de cualquier apuro y, en la mayoría de los casos, te valen tanto para un look working, como para un evento más especial. Stradivarius parece haber tenido en cuenta esta máxima al rebajar una de sus piezas más vendidas de la temporada. Se trata de un vestido camisero largo de estampado trendy, cuello solapa, manga larga, cierre con botones delanteros y cinturón a tono, que pasa de 25,99 a 15,99. ¡Es imposible resistirse!

Quien dice vestido, dice minifalda. Esta pieza originaria de los años 60 se ha consagrado como la prenda triunfadora de este 2022. Lo están advirtiendo y tú todavía tienes tiempo para hacerte con una que reúna todos los requisitos de la nueva tendencia. En caso de estar un poco perdida siempre podrás recurrir a la minifalda de tablas en color hilo metalizado, que incluye Massimo Dutti en su amplio catálogo. Se trata de un básico cuyo precio original era 59,95 euros y que ha pasado a costar solo 39,95.

¿Conoces a alguien que no cuente con unos jeans en su fondo de armario? La respuesta es NO. Si hay algo que caracterice a la sociedad de hoy en día es su interés por las prendas vaqueras o tejanas. Sin embargo, no todo el mundo consigue hacerse con los pantalones más favorecedores del mercado. En esta temporada de rebajas Pull&Bear te lo pone en bandeja. Solo tendrás que desembolsar 12,99 euros para hacerte con los jeans más novedosos del momento. Son básicos, fáciles de combinar, de tiro medio y con cierre de botón y cremallera. ¿Su distinción? Que están confeccionados con un tejido ligeramente elástico, que son de largo campana y que combinan a la perfección con la siguiente prenda que te proponemos.

Hablamos de un cárdigan en punto de canalé en color violeta de H&M. Su precio alcanzaba los 19,99 euros, pero ahora la marca lo ha rebajado nada más y nada menos que un 60%. Por solo 7,99 euros podrás ser la envidia del colegio, la universidad o la oficina.

Hace tiempo que llevas ojeando unas botas negras como estas, y lo sabes. ¡No te resistas! En Stradivarius las puedes encontrar con un 35% de descuento. Se trata de un calzado alto, plano, en color negro y con cierre de cremallera lateral que superaba los 45 euros y que ahora, durante estas rebajas, los puedes conseguir por 29,99 euros.