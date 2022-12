Seis looks beauty de ensueño con los que serás la reina de la pista en Navidad

La Navidad es, por excelencia, una de las épocas del año en las que más se suele cuidar la gente. Y es que, si algo es tradicional por estas fechas son las cenas familiares y los momentos en compañía de seres queridos, razón por la que son muchas las personas que se ponen manos a la obra para lucir sus mejores galas en estos tiempos, las cuales van en la misma dirección que un buen maquillaje que logre resaltar las facciones de quien lo lleva puesto.

Como no podía ser de otra manera, hay tonalidades que nunca pasan de moda en el ámbito del make up. Estas no son otras que los rojos, los dorados y los negros. Pero lo cierto es que cada vez son más las personas que apuestan por la naturalidad como mejor arma, dejando atrás los colores más atrevidos para decantarse por otros más cotidianos como, por ejemplo, los que ofrecen desde Mavala. La marca suiza cuenta con un amplio abanico de esmaltes y sombras de ojos para combinar y ser la reina de la pista. Entre sus productos está la nueva colección de Mini Colors de Mavala, Digital Art, abriendo una ventana hacia una nueva era artística con las tonalidades tendencia de este invierno, perfectas para añadir a las sombras de ojos más sedosas del mercado.

Para ayudarte en tu elección de maquillaje de cara a los próximos días festivos, en Mavala han hecho una recopilación de los mejores dúos de su página web. El primero de ellos es el Mini Color Píxel junto a la sombra de ojos Violet Cerise, los cuales serán un punto de color púrpura con el que alinear tus chakras. Si no te atreves con algo tan extremo, prueba el Mini Color Tags con la sombra de ojos Beige Nude, los cuales te darán un resultado rosa atemporal para lucir no solo en Navidad, sino en cualquier época del año. Lo mismo ocurre con el Mini Color Dots junto a la sombra de ojos Blanc Argenté, dando lugar al blanco más elegante y sutil para esta temporada otoño/invierno.

Si los marrones son tu must have, prueba el Mini Color Pop Up con la sombra de ojos Brun Torride, que tiene como resultado un rojo anaranjado que te hará sonrojar de emoción. No obstante, si prefieres resultados menos llamativos, apuesta por el Mini Color Cookies combinado con la sombra de ojos Vanille Sucré, dando lugar al rosa nude que terminarás amando para todas tus ocasiones especiales. Por último, en Mavala también ofrecen la posibilidad de combinar el Mini Color Slash con la sombra de ojos Marron Givré para crear un marrón ideal para un détox digital que te transportara, de inmediato, al mismísimo bosque.

Cabe destacar que, la mejor forma de aplicar estas sombras es la de extenderlas sobre el párpado y luego difuminarlas con la yema de los dedos o con ayuda de un pincel. Y si, por último, quieres completar tu look de belleza a la perfección, utiliza una máscara de pestañas de volumen y longitud en color negro.