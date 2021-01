Segundas Rebajas de Zara: 7 vestidos midi con grandes descuentos

Los vestidos midi son una de las prendas más vendidas estas rebajas. Extremadamente cómodos y elegantes, algunos de estos vestidos de Zara los llevarían royals de la talla de Kate Middleton o la reina Letizia. Zara es una de las marcas que más vestidos de este tipo vende, el secreto de Inditex son los detalles de cada una de estas prendas. Con cinturones, botones joyas o un diseño digno de una pasarela de moda, triunfan siempre. Si quieres llenar tu armario de prendas que llevaría una reina, toma nota de estos vestidos midi de las segundas rebajas de Zara.

Los 6 vestidos midi con grandes descuentos de las segundas rebajas de Zara

Por poco más de 10 euros podemos tener un vestido midi de Zara de lujo. Una prenda que tiene un descuento de un 60 o 70% en algunos casos y que nos servirá para invertir de forma inteligente nuestro presupuesto. La grandeza de este tipo de vestidos es que los podemos llevar casi todo el año. Con medias y un cárdigan los días más fríos y sin nada más que nuestros sueños en una noche primaveral de bajas temperaturas. Si quieres verte bien, renovar tu estilo y apostar por la comodidad de un vestido midi, toma nota de estas opciones.

Este vestido tiene un estilo muy Kate Middleton y es uno de los que no podemos dejar escapar. Con un lazo en el cuello que recuerda a la misma Lady Di el diseño retro y elegante se corona con un cinturón a juego. Perfecto si queremos lucir botas o deseamos darle un punto de elegancia a nuestro look. Por 19 euros, no podemos dejar escapar esta pieza de las segundas rebajas de Zara.

El boho de nuestros sueños por poco más de 10 euros. Ana de Armas es una de las actrices fiel al estilo boho. Esta prenda es ideal para recordar las noches en una terraza cerca de la playa, para sentir la naturaleza y disfrutar de una comodidad extrema. Los volantes y el diseño son muy setenteros. Una manera de darle a nuestro look diario un poco de alegría y unos matices de ‘paz y amor’ que en estos tiempos que corren son muy necesarios. Nada más ponernos este vestido ya nos sacará una sonrisa.

10 euros para un vestido negro que le dará elegancia a nuestro día a día. Coco Chanel fue una mujer atípica a su tiempo, instauró el negro como el color de la alta sociedad y del lujo. Con un cinturón que va incluido en el vestido y unas perlas podemos ser las mejor vestidas del barrio. En estas segundas rebajas de Zara este vestido deba estar en la cesta de la compra de la página web o tienda física es uno de esos básicos que llevaría Chanel y nunca pasará de moda.

Un estampado en tonos azules es la carta de presentación de un vestido que triunfa en las segundas rebajas de Zara. Poco más de 12 euros para una prenda que marca estilo allí donde va. Es uno de esos vestidos que no necesita nada más, es ponérselo y estar perfecta. Tiene un escote favorecedor y unas mangas abullonadas de rabiosa actualidad. La cintura fruncida nos permitirá estilizar un poco de figura que con una abertura en la falda nos servirá para lucir piernas y botas.

El camisero animal print que no puede faltar de la lista de deseos. Este vestido ha sido uno de los más vendidos y no es de extrañar. Tiene todo lujo de detalles, unos puños bien acabados y un cinturón que lo convierten en una prenda que estiliza mucho. Aportará un poco de alegría a un armario en el que le falten prendas de este tipo. El blanco y negro son un plus, pero todo lo que sea animal print se lleva. En primavera o este invierno con un jersey negro, podemos ser las más elegantes de la oficina a un precio de escándalo.

Con flores y mirando a la primavera, esta prenda es una buena inversión. Este vestido midi de Zara es perfecto de cara a la primavera. Por unos 10 euros nos llevamos a casa una prenda favorecedora con ese toque de esperanza que buscamos. El azul ha sido el color de este invierno y lo seguirá siendo esta primavera, un tono suave que con el negro ganará elegancia y estilo. Si buscas un vestido, solo uno, para probar como te queda este tipo de largos, es el tuyo, te encantará comprobar que estilizan mucho más de lo que pensabas.

El vestido midi con botones joya más setentero de Zara se vende por 12 euros. Este vestido es uno de los que más se ha vendido y no es de extrañar. Tiene unos detalles preciosos, incluidos los botones joya y un diseño que nos hace viajar en el tiempo. Si queremos volver al pasado, apostar por la comodidad que nos ofrece un vestido básico que destaca por los detalles, este es uno de los mejores de las segundas rebajas de Zara.