Las seguidoras de Sara Bacereido están agotando este bikini de Mus Bombon ¡No te quedes sin el!

Tenemos muchísimas ganas de despedirnos del frío y guardar las botas y los abrigos hasta el próximo invierno. Estamos deseando que llegue el buen tiempo y disfrutar de días de sol y playa. Aunque todavía falta un poco para eso, es un buen momento para empezar a renovar el fondo de armario, ya que si lo dejamos para más adelante empezará a haber problemas de tallas. Podemos encontrar inspiración en las influencers sobre la que se va a llevar este verano.

Pues bien, en su perfil de Instagram Sara Bacereido ha compartido unas fotografías de sus idílicas vacaciones en Maldivas. En ella, luce un bikini precioso de la nueva colección de Mus Bombon. Es ideal para lucir tipazo en la playa y en la piscina, así que las seguidoras de la influencer han corrido a por él, y ya está a punto de agotarse en la tienda online.

El bikini más favorecedor de Mus Bombon

El top balconette queda de maravilla porque eleva el pecho y le da una forma redondeada. Mantiene el pecho bien sujeto, colocado y elevado, al tiempo que expone la parte superior. Con aro y sin foam extraíble, combina estilo y comodidad de una manera increíble.

El cierre, con lazada regulable, hace que el top se adapte estupendamente a la forma del cuerpo. Combina con la braguita del bikini, una prenda de moda y glamurosa. Es ideal para resaltar las curvas al revelar discretamente el contorno del trasero.

Confeccionado en 92% poliamida y 8% elastano, es uno de los bikinis más bonitos que hemos visto para esta verano. Si te vas de vacaciones a un sitio de playa, ¡no te olvides de meterlo en la maleta! Para dar un paseo a orillas del mar, puedes combinarlo con una camisa abierta o un kimono.

Tomando como ejemplo el look de Sara Bacereido en Maldivas, no te olvides del sombrero. Es un complemento que aporta mucha personalidad y estilo y, al mismo tiempo, protege el rostro de los rayos solares. Otro de los complementos que no te pueden faltar para ir a la playa es un bolso de mimbre estilo capazo.

Si tú también te has enamorado del bikini de top balconette y braguita y quieres hacerte con él, está disponible en la tienda online de Mus Bombon por 69,90 euros en un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la L. Los gastos de envío son gratuitos, lo cual es un gran punto a favor.