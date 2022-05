Las sandalias de H&M de tacón ancho para ir a la oficina

Para los looks del día a día del verano, siempre escogemos unas sandalias planas o unas zapatillas porque necesitamos un calzado cómodo que nos acompañe en todas nuestras actividades. Pero, ¿y si pudiéramos encontrar unas sandalias de tacón que alarguen visualmente las piernas y estilicen la silueta sin renunciar a la comodidad? H&M hace nuestros sueños realidad con unas nuevas sandalias de tacón con tira fina y elástico en el talón. Están disponibles en cuatro colores y tienen un precio fabuloso en la tienda online: 19,99 euros.

Sin lugar a dudas, el tacón de aguja es el más elegante de todos. Sin embargo, no es demasiado cómodo, así que mejor reservamos los zapatos y las sandalias de tacón de aguja para ceremonias, fiestas y cenas especiales. Para los looks diarios, mejor escoger unas sandalias de tacón cuadrado como las de la nueva colección de H&M. Tiene 8 centímetros de altura pero, al ser cuadrado y ofrecer un gran soporte, no resulta nada incómodo.

Podemos caminar con ellas horas y horas sin que nos duelan los pies, y esto es algo que de muy pocas sandalias de tacón podemos decir. Las opiniones que hay sobre ellas en la tienda online de H&M son estupendas, con una valoración general de 4,3 estrellas sobre un máximo de 5: «Se ajustan muy bien al pie y tallan perfectamente. Además son muy cómodas y bonitas».

Los colores en los que podemos encontrar las sandalias son: negro, beige, rosa y blanco. Aunque todos son estupendos, si sólo pudiéramos quedarnos con uno, sería el rosa por dos motivos. Por un lado, porque es uno de los colores tendencia de 2022 en todas sus tonalidades; desde el rosa cuarzo hasta el fucsia. Y, por otro lado, porque es muy alegre para el verano.

A la hora de combinar las sandalias de tacón de H&M, podemos elegir un vestido de largo midi confeccionado en mezcla de lino y con escote asimétrico. Esta temporada se llevan mucho los monos, así que podemos apostar por un mono corto de estilo camisero y con lazo a la cintura para ir a la oficina.

Si tenemos una reunión de trabajo, un traje de chaleco y pantalón con una camisa siempre es una buena opción. Las sandalias de tacón están a la venta en la tienda online de H&M por 19,99 euros en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 42. Si nos hacemos miembro, podemos conseguir un 10% de descuento en la primera compra.