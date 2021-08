Los lunares son el nuevo vichy: looks en clave royal para que te inspires

El reinado del estampado vichy está a punto de llegar a su fin. A pesar de que las nuevas colecciones todavía incluyen algunas prendas del que ha sido uno de los patrones que más adeptos ha tenido en los últimos tiempos, con la inminente llegada del cambio de estación toca renovarse y buscar opciones. Y parece que el estampado de lunares va a convertirse en una de los must de cualquier armario.

Echando un vistazo a las propuestas de firmas low cost como Zara resulta imposible comprobar que la nueva temporada va a estar marcada, en gran medida, por este estampado tan típicamente español. Es cierto que cuando vimos la línea de estampado pañuelo del buque insignia de Inditex no resultó complicado resistirnos a sus bondades por el aire sofisticado que este print aporta a los looks, y porque las prendas satinadas siempre son un acierto pero los lunares son algo tan nuestro que es imposible no caer en la tentación, al menos, de vez en cuando. Faldas, pantalones, blusas, vestidos o complementos; de cara a los próximos meses resulta cuanto menos indispensable contar con alguna prenda en print de topos. Mucho mejor si tiene este aire lady que tan de tendencia ha sido en los últimos años y que aporta un plus de sofisticación.

Zara ha presentado la ‘Dot Collection’, una línea de edición limitada que promete revolucionar los estilismos de las más elegantes. El origen de esta colección, tal como han confirmado desde la firma, procede del “punto como gesto artístico primitivo para reimaginar una cuidada selección de prendas con un toque pletórico e imprevisible. La exploración de nuevos territorios conceptuales a través de una paleta de colores mínima en blanco y negro, que se combina con la espontaneidad de estos atrevidos motivos». Esto significa que el lunar es el protagonista total y absoluto de la colección, en la que además el minimalismo se traduce en la fama cromática del blanco y del negro.

Aunque Zara haya presentado ahora esta línea, la realidad es que los lunares nunca han dejado de estar de moda. En todas sus versiones, pero en blanco y negro mucho más porque aportan un aire de elegancia y sofisticación mayor a cualquier estilismo. Una tendencia que las mujeres de la realeza saben adaptar con maestría a sus looks, sin caer en el aire excesivamente folcrórico. Desde doña Letizia hasta Máxima de Holanda, son muchas las reinas y princesas que apuestan por prendas con estampados de topos en sus actos oficiales o en sus salidas privadas. Descubre en nuestra galería algunos de los mejores outfits en clave royal en el que, sin duda, se va a convertir en uno de los estampados fetiche de la temporada.