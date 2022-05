Rosario Nadal, reina de la elegancia y del estilo efortless chic

Impecable en cualquier entorno u ocasión, Rosario Nadal lleva muchos años siendo un referente de estilo a todos los niveles. La exmujer de Kyril de Bulgaria será, sin lugar a dudas, una de las personalidades más destacadas en la boda de su hija mayor. Mafalda contrae matrimonio este sábado con el ingeniero Marc Abousleiman. La pareja lleva ocho años de discreta relación y, aunque será un enlace civil y con pocos invitados, se celebrará en Mallorca, mismo lugar en el que contrajeron matrimonio sus padres.

Una de las bodas más esperadas, no solo porque se trata del primer enlace de una nieta de los Reyes Simeón y Margarita de Bulgaria sino porque, además, se celebra en un enclave muy especial y se espera la presencia de numerosos rostros conocidos del panorama nacional e internacional. Un enlace al que no se espera que puedan asistir los Reyes don Felipe y doña Letizia, dado que coincide con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Huesca por la mañana y con la final de la Champions League en París por la tarde, a la que asistirá el Rey Felipe solo. Sobre la Reina Sofía y otros miembros de la familia del Rey no se tiene noticia, aunque la Infanta doña Cristina es una gran amiga de Rosario Nadal.

A pesar de llevar tiempo separados, Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria mantienen una muy buena relación. Prueba de ello es que el pasado año les vimos saludándose en un concierto que Mafalda dio precisamente en Mallorca. Aunque será el Príncipe el que ejercerá de padrino -como es lógico-, la boda va a ser de perfil bajo, discreta, tal como es el deseo de los novios. No faltarán las familias de ambos, así como los Reyes de Bulgaria y pocos invitados.

Aunque Rosario Nadal prefiere llevar una vida alejada de los focos y trabaja como consultora experta en el mundo del arte, durante muchos años fue una de las personalidades más destacadas del panorama internacional. Musa de Valentino, su estatura y su espléndida figura hacen que luzca con maestría cualquier look. Pero si hay algo que la caracteriza es su naturalidad y su capacidad para destacar a pesar de llevar un outfit poco elaborado.

Siempre con poco maquillaje, Rosario Nadal es toda una experta en los looks sobrios para el día a día, en el que su máxima es el estilo comfy y el effortless chic son la máxima. Pantalones masculinos, abrigos de corte oversize, americanas fluidas y zapatos planos -especialmente chanclas- son algunas de sus señas de identidad en términos de estilo. Tendencias que, en apariencia, no resultan muy trabajadas pero que es difícil llevar con soltura sin caer en el descuido. Descubre en nuestra galería algunos de los looks que han convertido a la exnuera de los Reyes Simeón y Margarita de Bulgaria en todo un icono a nivel internacional. No te la pierdas