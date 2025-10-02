Zara celebra su 50º aniversario con un proyecto que trasciende la moda y se adentra en el terreno del arte, el diseño y la cultura: la colaboración 50 Creators. Bajo la presidencia no ejecutiva de Marta Ortega, la firma gallega ha reunido a 50 figuras internacionales de primer nivel para diseñar piezas exclusivas, desde ropa y accesorios hasta mobiliario y objetos inesperados, que estarán al alcance del público general. Entre los nombres destacan Rosalía, Pedro Almodóvar, los arquitectos Norman Foster y David Chipperfield, las fotógrafas Annie Leibovitz y Nick Knight, y supermodelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford o Kate Moss. La iniciativa no solo conmemora medio siglo de historia de la marca, sino que busca redefinir el concepto de lujo accesible, demostrando que la creatividad y la innovación pueden compartirse sin necesidad de precios prohibitivos.

Uno de los momentos más sorprendentes de la colección es la aportación de Rosalía: un sofá psicodélico y minimalista que rompe con los códigos habituales de la moda urbana asociada a la cantante. Lejos de limitarse a ropa o accesorios, Rosalía se adentra en el diseño de mobiliario, mostrando su intención de abarcar distintos ámbitos creativos y transmitir su lenguaje estético más allá de la música. Este gesto encarna perfectamente la filosofía de 50 Creators: conectar la moda con otras disciplinas culturales y acercar el diseño de autor a un público amplio, sin perder la autenticidad de cada pieza. Lo más relevante es que todas las creaciones se venderán a partir del 6 de octubre en tiendas seleccionadas y en Zara.com, manteniendo precios dentro del rango habitual de la marca, lo que permite que miles de personas puedan adquirir un objeto diseñado por un artista global.

El proyecto se ha presentado en un pop-up store efímero en París, disponible entre el 2 y 5 de octubre, coincidiendo la Semana de la Moda. La tienda en la Avenue Georges V se ha transformado en un espacio inmersivo donde los visitantes pueden ver la colección completa, asistir a charlas de los creadores y disfrutar de una banda sonora personalizada por Michel Gaubert. Marta Ortega ha ejercido de anfitriona, recibiendo a las celebridades y creativos participantes y destacando con su estilo minimalista: un conjunto negro de camisa fluida y pantalón largo, acompañado de sandalias de tiras, demostrando que la elegancia puede ser sencilla y sofisticada al mismo tiempo.

La colección abarca piezas diversas y sorprendentes: chaquetas de aviador diseñadas por David Bailey, un gorro con pins de Harry Lambert, vasos de Pat McGrath, tablas de surf de Pierpaolo Piccioli, camisetas de Pedro Almodóvar, un transportín para mascotas de Steven Meisel y la icónica pieza de Rosalía. Cada creador ha plasmado su visión personal, creando un «atlas de estilos» donde conviven la teatralidad de Almodóvar, la estética disruptiva de Rosalía y la precisión arquitectónica de Foster. Esta variedad refleja la capacidad de Zara para combinar moda, arte y diseño de manera accesible y culturalmente relevante.

Además, la colección tiene un fuerte componente social: todos los beneficios se destinarán a Women’s Earth Alliance, que promueve el liderazgo femenino en la lucha contra la crisis climática. Asimismo, cada artista participante ha elegido una organización a la que Zara donará 20.000 euros adicionales, haciendo que la iniciativa tenga un impacto tangible más allá del ámbito comercial. De esta forma, el 50º aniversario de Zara se convierte en una celebración con propósito, que une creatividad, accesibilidad y responsabilidad social.