Con cuña y tiras en negro: las sandalias más vendidas de Gioseppo rebajadas como nunca

Hay muchos tipos de sandalias pero lo que queremos en verano es que sean realmente cómodas. Esta tiene cantidad de detalles, desde cuña alta, a diferentes tiras y mezcla de colores. Son las sandalias más vendidas de Gioseppo que ahora están de rebajas y podrás lucir en la época estival. Para ello no tienes más que entrar en su web y hacerte con tu número y esto antes de que se agoten porque son zapatos buscados.

Son las sandalias deportivas beige y negro con cuña para mujer Mehama. Un modelo atractivo que nos elevará y vestirá nuestros pies como ninguno. Nos encantan porque ofrecen estilo y nos queremos poner tal modelo todo el verano. Aprovecha las rebajas y combina con tus mejores prendas. Según la web de la marca, son sandalias deportivas beige y negras con pala en rafia trenzada y talón de pulsera con hebilla ajustable. La suela combina el material Eva negra con cuña forrada en rafia. Por lo que estamos hablando de materiales realmente sostenibles. Además son cómodas porque presentan plantilla acolchada. Descubre las novedades en sandalias deportivas para mujer en la nueva colección de Gioseppo Woman.

Las sandalias más vendidas de Gioseppo

Estos zapatos tienen además cantidad de comentarios positivos. “Preciosas y cómodas”, “Comodísima y tallan bien !! Como siempre súper contenta con esta marca !!”, “Comodísimas!!! Uso una talla 38 y es la que he pedido; me quedan perfectas. No tengo el pie estrecho y se adaptan muy bien. Combinan con todo”, “Super cómodas y van con todo, me encantan”.

Tiras en dos colores

Tienes estas sandalias en tiras en dos colores. En color negro son especiales y ofrecen ese juego de tonos que esperamos. Mientras que también está en tiras en dorado, que también quedan y sientan estupendamente.

De rebajas para las sandalias más vendidas de Gioseppo

El precio que tienen las sandalias es de 64,95 € cuando ahora lo tienes a un precio reducido de 49,95 €, así que ya puedes ir a por este zapato antes de que se agote. En color dorado tienes tallas que van de la 37 a la 41, mientras que en color negro, las tallas son de las 36 a las 41.

La apuesta por la sostenibilidad

Desde la marca apuestan por la sostenibilidad con el fin de que ofrezcan materiales siempre que protegen el medio ambiente. “Hemos decidido ser parte del cambio positivo que está experimentando el mundo de la moda. Transitamos hacia un modelo de negocio más sostenible, en el que el cuidado del medio ambiente, la circularidad y la promoción de la justicia social orientan nuestras principales decisiones”.

En este caso, tienen el lema Have a Nice World, el plan de actuaciones que recogen nuestros sentimientos y principales compromisos para hacer de Gioseppo un negocio más sostenible y ofrecer al mundo productos bellos y de calidad, fabricados en las mejores condiciones y con los menores impactos medioambientales.

La marca

Gioseppo es una empresa de calzado con una trayectoria de más de 30 años en el mundo de la moda, una empresa familiar con inquietudes y ambiciones que en 1990 decidió apostarlo todo para crear un concepto de marca que aún no existía.

Tienen el ADN con el compromiso de nuestros fundadores con el carácter innovador de una empresa joven y moderna. Trabajan para ofrecer una alta propuesta de valor en diseño, calidad, precio y atención a la venta desde sus marcas.

Esta firma nace de una idea innovadora y ambiciosa: hacer diseños para todo el mundo. Por eso, de forma natural, Gioseppo evolucionó en Gioseppo Woman, Gioseppo Kids y Gioseppo Man. Tres marcas pensadas para cubrir todas las necesidades.

Con el tiempo, llegó La Siesta con espadrilles que apuestan por el made in Levante. Porque el Mediterráneo les inspira.

Poco después nació Hot Potatoes, la primera marca que te invita a quedarte en tu zona de confort. Una fiel defensora del hogar y de las comodidades que ofrece. Con modelos realmente irreverentes.

Sea como sea, tienes desde sandalias para el verano, pasando por zapatillas deportivas, zapatos de tacones de diversos estilos, alpargatas y mucho más.

Comercializan productos a través de distintos canales y capaces de llegar a todo el mundo gracias a una logística integrada y a una visión comercial 360º.

Los diversos modelos reflejan a la perfección la pasión por dar vida a productos que mejoren la vida de quienes los utilizan. Su lema y su reivindicación es de la alegría como modo de vida. Es buscarla y crearla través del calzado, compartiéndola con sus clientes.

Además la marca forman parte del prestigioso Foro de Marcas Renombradas Españolas, una alianza estratégica público-privada que reúne a las marcas con proyección internacional líderes en sus sectores y a las administraciones públicas más destacadas.

Debes entrar en la web y escoger aquellas rebajadas antes de que se acaben las rebajas de verano, y entra en la zona outlet.