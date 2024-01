Rocío Osorno arrasa con el vestido que ha volado en las rebajas de Zara

Rocío Osorno tiene el vestido de las rebajas de Zara que ha arrasado estas rebajas, combinando precio y diseño. Las rebajas es el momento del año en el que podemos encontrar auténticos chollos que se venden por unos pocos euros. Quizás lo único que podemos querer en nuestro armario en este momento es esa prenda de influencer que nos haga sentir especialmente bien. El vestido que ha volado de las rebajas de Zara es una maravillosa pieza para la que hemos encontrado una alternativa igual de bonita y favorecedora que seguro que enamoraría a la mismísima Rocío Osorno.

Rocío Osorno arrasa con un vestido de Zara

La influencer es una fiel seguidora de las prendas de esta marca que no duda en llevar de una y mil formas diferentes para poder sacar lo mejor se sí misma. La misión de esta experta en moda es conseguir sacar de su escondite a prendas y complementos en las que quizás no nos habriamos fijado.

Osorno se atreve con un vestido de tirantes. Realmente no nos hubiéramos planteado comprar un vestido de tirantes si no se lo vemos a una influencer. No es el momento del año en el que probarse estas prendas que seguramente nos darán más de una alegría con el paso del tiempo de cara a una primavera verano en la que apetece más lucirlos.

Es un vestido que también podemos llevar en enero. Dependiendo del lugar de España en el que estemos, quizás haya llegado el momento de ponerse manos a la obra en busca de un estilismo que sea digno de una influencer. El buen tiempo se ha convertido en casi tendencia y las temperaturas rozarán otra vez los 20º.

Puedes ponerte este vestido con una camisa debajo o con una blazer que te ayude a tener un estilo de influencer sin pasar frío. Es una prenda de esas que aprovechas al máximo de las rebajas de Zara y vas a llevar en numerosas ocasiones. No solo ahora sino casi durante todo el año, gastando lo menos posible.

Un vestido de largo midi con el que seguro que triunfarás allí donde vayas. Quizás pensando en las futuras bodas, bautizos o comuniones, tienes que encontrar este tipo de prenda que ha lucido una Rocío Osorno que no tiene miedo al frío.

El vestido de las rebajas de Zara de Rocío Osorno

Ese vestido de tirantes color teja ya está agotado, pero te proponemos dos alternativas igual de bonitas que te quedarán de lujo, elijas la que elijas son magnificas opciones para una ocasión especial de la mano de Zara que firmará este tipo de pieza. Con la idea de Rocío Osorno en mente vamos a las rebajas de Zara en busca de chollos como este.

De los 70 euros originales a los 19, nos ahorramos 50 euros en la compra de un vestidazo que hace tipazo. Si quieres disimular curvas, no lo dudes, ha llegado el momento de ir a por un tipo de pieza con la que seguro que triunfas. Es un vestido tipo careo que te hará una figura de reloj de arena. Ideal para un acto o evento que tengas en 2024. Seguro que con los complementos adecuados adaptas esta pieza al estilo que buscas. Tiene mucho estilazo, por lo que no es de extrañar que se agote por momentos. Siempre que veas alguna pieza que te guste de las rebajas, no lo dudes, ve a por ella y busca siempre el mejor descuento posible, seguro que acabas obteniendo lo que deseas al precio adecuado.

De los 45 euros a los 17 euros de este vestido con un estampado espectacular y muy retro. Es el tipo de prenda que se lleva temporada tras temporada, por lo que podrás hacerte con la pieza más adecuada para tu día a día. Sin duda alguna habrá llegado el momento de conseguir un tipo de vestido que llevarás esta primavera verano. Con una chaqueta vaquera o la torera que llevaba Osorno lucirás vestidazo en todos los sentidos.

Estas dos prendas son un ejemplo perfecto para poder lucirse en temporada de rebajas. Parecen sacadas de una influencer, pero son, de tu propio armario. Descubrir que hay descuentos más allá de las piezas que compramos a diario es un extra. Es un buen momento para arriesgarse y acabar comprando aquello que nos sacara de más de un apuro.

Si te apetece ponerte un vestido de esos que siempre te verás bien, pero no quieres dejarte una fortuna, ahora es el momento. Estos dos estilos de vestidos que hasta hace nada eran carísimos y ahora están super rebajados te están esperando. Puedes comprarlos online o directamente ir a la tienda a probártelos si los encuentras cerca. Es un buen plan para estas rebajas de Zara.