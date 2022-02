Rocío Osorno apuesta por estos pantalones de Zara con aberturas para un día soleado

Zara es una de nuestras marcas de cabecera en el mundo de la moda porque siempre nos trae las últimas tendencias a precios muy competitivos. Esta temporada se llevan muchísimo las prendas cut-out, y uno de los lanzamientos estrella de Zara para la primavera son estos pantalones que han conquistado el vestidor de la mismísima Rocío Osorno.

Unos pantalones aptos sólo para las más atrevidas, con los que puedes crear un look elegante y sexy para cualquier ocasión. De tejido rígido, son de talle alto y tienen cinco bolsillos. Sin lugar a duda, lo más característico son las aberturas laterales, que van desde la cintura hasta el tobillo.

En lo que respecta al corte de los pantalones, son rectos, así que sientan de lujo a mujeres de todas las tallas. Al ser de talle alto, afinan la cintura y alargan visualmente las piernas, así que el efecto que puedes conseguir con ellos es sensacional.

Están confeccionados en 100% algodón, un tejido muy cómodo y que favorece la transpiración de la piel, algo esencial en los días de entretiempo.

Si quieres lucir un look espectacular, puedes inspirarte en la propuesta de la marca insignia de Inditex y combinar los pantalones con aberturas con un bralette y unas sandalias negras. Un total black look al que puedes añadir si quieres una blazer, ¡y estás perfecta para cualquier evento o cita especial!

Claro que, de cara a la primavera, también puedes añadir un toque de alegría al look. Los colores llamativos son una de las tendencias clave de 2022, así que, ¿por qué no te animas a combinar los pantalones cut out con un top fucsia y unas sandalias naranjas o verde lima?

Y, si quieres algo más informal, con una camiseta corta en color blanco y unas zapatillas deportivas también quedan fenomenal. Son unos pantalones que se adaptan a todo tipo de ocasiones y estilos a la hora de vestir.

Si ya te has aburrido de los clásicos pantalones negros y quieres algo diferente, estos son perfectos para ti. Son de la nueva colección de Zara para la primavera y están muy bien de precio: 29,95 euros.

Por ahora, están todas las tallas disponibles desde la 32 hasta la 44. Seguro que, después de que Rocío Osorno los convierta en virales en Instagram, no tardan mucho en agotarse.

Si lo prefieres, también puedes consultar la disponibilidad en tu tienda más cercana introduciendo tu código postal. ¡Corre, que van a volar!