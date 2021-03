El cabello dañado ya no será un problema, una youtuber experta en rizos ha conseguido lo imposible, repararlo con un revolucionarlo método. María García con más de 18.000 seguidores en YouTube es una profesional que se ha dedicado en cuerpo y alma a descubrir todos los secretos del cabello. En nuestro país tenemos la suerte de contar con grandes profesionales que son capaces de logros como el que ha conseguido esta mujer. Ha creado un método que repara el cabello dañado con muy buenos resultados. Toma nota de cómo conseguirlo con estos pasos.

Este es el revolucionario método de una youtuber que repara el cabello dañado

View this post on Instagram A post shared by María García (@mas.querizos)

Un viaje a África cambio para siempre la forma de tratar el cabello de María García. Desde su canal ‘Más que rizos’ ha ayudado a miles de mujeres de todo el mundo. No solo a las que tienen el pelo rizado, sus especiales, sino a todas las que sufren de puntas abiertas o cabello dañado. Lucir pelazo es más fácil que nunca se seguimos este método revolucionario.

Elimina de tu rutina diaria del cuidado del cabello todos esos productos que contengan sulfatos, siliconas insolubles, alcoholes secantes, ceras y aceites minerales. Mira bien las etiquetas de cada champú, acondicionador o mascarilla, busca aquellos que sean más naturales para conseguir que tu cabello luzca como nunca antes. En unos días la diferencia se nota. María vio como su melena parecía otra en África sin esos champús que no conseguían un pelo más bonito, sino todo lo contrario.

Lava bien todo el cuero cabelludo y no la melena. La parte que descuidamos es la base. Dar un masaje al cuero cabelludo activará esta parte esencial del cabello, la raíz y le dará el acabado que estamos buscando. Usa un buen champú y acondicionador, que estén hechos de elementos naturales, nada de productos artificiales como los que María menciona en su canal de YouTube.

Peina el cabello rizado con el acondicionador. Para que no se rompa el cabello, debe estar lo más hidratado posible, con el acondicionador nos aseguramos de que el peine pasa mejor, especialmente si te trata de un cabello rizado, aunque realmente en apto para todo tipo de pelos.

Si usas geles o espumas busca las mejores naturales. Siguiendo el mismo método si necesitas darles vida a tus rizos no uses cualquier producto. Busca definirlos con productos de buena calidad que no contengan elementos que podrían dañarlo a largo plazo.

Con este método que María García difunde desde sus redes sociales no podemos fallar. Luciremos pelazo en este camino que nos llevará hasta un verano en el nuestro pelo no sufrirá más.