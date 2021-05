Hay multitud de mujeres que se miran al espejo y se sienten insatisfechas por el aspecto de su melena, porque como en el pasado no han logrado controlarla a su gusto, ya se han resignado a conseguir cambiar su aspecto hacia un pelo que siempre han deseado tener… mira estas soluciones y remedios para que tu melena luzca cada día más bella.

Porque como resignarse no es nunca la solución y más si existen remedios que podemos aplicar para conseguir un pelazo indiscutiblemente bonito, a continuación queremos explicarte cómo identificar cual es el problema que realmente no le permite a tu pelo brillar ¡y qué puedes hacer para solucionarlo!

Cubre las necesidades de tu melena ¡para que recupere su buen aspecto!

Si notas que tu melena no está todo lo sana que debería, debes tener en cuenta que sea cual sea su debilidad, una buena alimentación y una hidratación abundante serán dos factores clave que ayudarás a tu melena a crecer sana y fuerte, así que siempre que puedas come de forma saludable y bebe por lo menos dos litros cada día.

Aun así, si has conseguido identificar cual es la debilidad de tu melena ¡es hora de pasar a la acción!

Soluciones para cabellos secos

Si en tu caso has descubierto que tienes el pelo seco, lo que debes hacer es hidratarlo con aceites capilares que no contengan siliconas -pues de lo contrario no conseguirás que el aceite penetre en el pelo y este solo generará una capa que al final acabará restándole brillo a tu melena.

Luego también hay tratamientos anti frizz y encrespamiento porque el cabello seco suele tener tendencia a ello y además se ve descuidado.

Pelo dañado ¿qué hacer?

Si se trata de un caso de cabello dañado, entonces lo mejor será que una peluquera corte la zona más afectada para permitir que tu pelo vuelva a crecer sano o, si prefieres evitarlo, que empieces a usar productos para reparar y reestructurar el cabello que contengan las proteínas necesarias para reconstruir los enlaces rotos en tu pelo.

Además hay infinidad de productos que pueden dar otro aire a tu cabello para que la melena luzca cada día más bella. Desde serums a mascarillas además de intensos tratamientos que están dirigidos a reparar el cabello que está dañado. Pero cortar es una de las mejores soluciones en este caso.