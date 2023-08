Remate final de las rebajas en Zara y Mango: los vestidos que no puedes dejar escapar

Se acaban las ofertas en las tiendas, y todavía queda verano. Nada mejor que ir a por las prendas que todavía están tienen promoción en el remate final de rebajas en Zara y Mango.

Son los vestidos que todavía puedes comprar y ponerte para lucir palmito en este verano.

Vestidos: remate final de las rebajas en Zara y Mango

El vestido satinado espalda cruzada en lila o negro, según el que quieras elegir en color, es uno de los más elegantes. Lo llevas de noche o bien para pasear. A tener en cuenta que si su precio era de 49,99 € ahora lo tienes por sólo 19,99 €. No te pierdas la oferta si no, no encontrarás talla.

El vestido corto y estampado de Zara es otro de los modelos que debes comprar para ir bien fresquita este verano. Es totalmente versátil para llevar tanto en la playa, como en una fiesta si te pones tus cuñas a juego.

Su precio antes de las rebajas era de 29,95 euros, pero ahora pagas sólo 17,99 euros, gracias al super descuento del 39% de descuento. Es uno de los más estilosos y sólo debes saber cuál es tu talla.

Mango nos sorprende con este vestido rosa con detalle de mangas y que bien puedes ponerte para emular a la muñeca del momento, Barbie. Lo mejor es que está de rebajas. Si su precio era de 29,99 euros, está a menos de 10 euros, 9,99 euros. Es la total elegancia, porque además también está en color negro. Elige el que más te guste.

Tienes mucha más variedad pero date prisa porque al tener rebajas cada vez quedan menos tallas y también prendas.

Por su parte, tenemos el vestido mini plisado con escote pico cruzado y manga corta. Tiene cintura elástica con nudo ajustable y su forro interior. Está en rosa claro y blanco roto, y tiene las tallas XS, S y M. pero pronto quedarán bien pocas. Así que no lo dejes escapar.

Su precio inicial era de 35,95 euros, y el precio es de 17,99 euros, con un descuento del 49%, es decir, casi a mitad de precio.

En estas páginas hay además rebajas de accesorios que acompañarán tales vestidos. Son los zapatos en forma de sandalias planas, cuñas y tacones, los bolsos top para ir a todos lados y también están las gafas de sol y muchos otros que podrás comprar a precios más baratos. ¡Ve a por ellos en la misma web!