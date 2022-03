Después de participar este martes en el servicio religioso de Acción de Gracias en recuerdo del duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster, doña Letizia ha retomado su agenda con un acto muy especial para ella. La Reina ha presidido en Madrid el acto de clausura del proyecto de la Fundación FAD Juventud, ‘Diversidad en Serie: Historias que merecen ser contadas’. Una cita en la que además se ha hecho entrega de los premios de este II Festival de Cortos.

El acto ha tenido lugar en torno a las 11:00 de la mañana en la Casa de Lector de Madrid. Este festival es un proyecto conjunto de la Fundación FAD Juventud y Netflix, con el objetivo de promover en las aulas la aceptación de la diversidad y generar nuevas vocaciones, motivando especialmente a los y las jóvenes creadores hacia iniciativas audiovisuales que apuesten por el compromiso social. En esta edición han participado casi un millar de estudiantes con edades comprendidas entre los doce y los veinte años, que han asistido a diversos talleres antes de elaborar un total de ciento nueve guiones, de los cuales cinco han resultado galardonados y producidos. Todos los guiones que se han presentado muestran o evocan alguna situación que refleja una reflexión del grupo escolar acerca de la importancia de la diversidad, especialmente las referidas a la diversidad cultural, diversidad e igualdad de género; y diversidad intergeneracional.

Un look ‘prestado’

Para esta cita, doña Letizia ha sorprendido con un estilismo en clave blanco y negro en el que ha llamado la atención la prenda de abrigo. La Reina ha lucido un chaquetón en color blanco y de corte ligeramente oversize que, hasta la fecha, solo habíamos visto llevar a la Princesa Leonor, en concreto, en una visita en Oviedo en el año 2020, en el marco de la celebración de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Una chaqueta de la firma Carolina Herrera que ahora comparten madre e hija, al igual que ocurre con los pendientes de oro que imitan las formas de las cañas de bambú.

El resto del look ha consistido en una falda tubo en print animal de leopardo de Roberto Verino que ya ha lucido en varias ocasiones en diferentes combinaciones. En la web de Lefties podemos encontrar la versión low cost de esta prenda, para clonar el look de doña Letizia, a un precio que no llega a trece euros.

Esta vez la ha completado con un sencillo jersey en color negro, zapatos bicolor de Magrit y bolso de Nina Ricci. Como joyas, no ha faltado su inseparable anillo dorado de Karen Hallam y unos pendientes de oro en forma de aro. En cuanto al look beauty, ha llevado el cabello suelto y ligeramente ondulado en la zona de las puntas, así como un maquillaje que resaltaba la mirada. Una vez más, la Reina ha llevado mascarilla, después de que en Londres la viéramos sin ella, siguiendo las indicaciones sanitarias del país.

Este ha sido el último acto de doña Letizia esta semana. Habrá que esperar a mañana para que la Casa de S.M. el Rey haga públicos los compromisos previstos para la familia real en los próximos días.