Las razones para llevar el pelo ultraliso y cómo cuidarlo

El pelo ultraliso está en tendencia. Así lo han mostrado algunos de los desfiles de los principales diseñadores como Chanel y Valentino. El liso es versátil, aporta elegancia y juventud. Son algunas de la razones para llevar el pelo ultraliso, pero hay muchas más.

Descubre lo mejor de este tipo de cabello de manos de profesionales.

Peinados más fáciles de hacer

Según Kosei, el pelo liso presenta una serie de ventajas como el mantenimiento cero. No hace falta crema de peinado, espuma de fijación o spray reactivador de rizos. Un buen lavado -y en algunos casos, el secador y el cepillo redondo- son suficientes para que el pelo quede impecable y con un brillo excepcional.

De esta manera es más fácil realizar peinados con este tipo de cabello antes que otro más rebelde porque se ajusta más. Los expertos también especifican que el pelo liso brilla más que el rizado porque el sebo que se fabrica en el cuero cabelludo desciende por las fibras capilares y las lubrica multiplicando la reflexión de la luz o lo que es lo mismo, el brillo del cabello.

Adelgaza más

Otra ventaja de llevar el cabello ultraliso es que adelgaza más, ya que estiliza el rostro y la silueta, hace parecer más esbelta. El pelo liso favorece a las caras redondas ya que las líneas rectas quitan volumen al rostro y afinan las mejillas prominentes.

Gran versatilidad

Kosei da a conocer el por qué deberías optar por este tipo de cabello durante este año. Pues además aporta una gran versatilidad, y permite experimentar y ser creativo porque admite distintos peinados: recogidos, trenzados, coletas altas…

Dulcifica nuestras facciones

Sí, las personas que tiene el pelo rizado muchas veces sueñan en tenerlo liso y viceversa. Y esto es porque cuando se lo alisan parecen más jóvenes. Este tipo de cabello, algo más lacio, dulcifica nuestras facciones y es realmente fácil de peinar. No quiere decir que no se vaya a enredar, pues como todos, debemos peinarlo si puede ser cada noche. Pero se puede peinar más fácilmente que otros, resulta cómodo de llevar y lo desenredamos también con mayor facilidad que el cabello más rebelde.

No se encrespa

Cada cabello es distinto, de manera que si no lo tienes ultraliso, solo un poco, es posible que notes ese efecto frizz, pero mucho menos, porque los pelos rizados y más bien rebeldes suelen encresparse al más mínimo detalle. Y los lisos normalmente no, así que goza de esta gran ventaja.

Se maltrata menos

Las personas que no suelen tener el cabello liso suelen usar muchas más veces productos de calor, tales como planchas y secadores con el fin de cambiar de rizo y de alisarlo cuando sea necesario. El pelo encrespado debe ser tratado y cuidado por lo que se suelen aplicar mayor cantidad de cremas y serums. Entonces el cabello está más dañado de lo normal.

Esto no quiere decir que los pelos lisos no se maltraten (teñidos, colorantes de pelo, ondas, encrespados y permanentes…) que tampoco son nada saludable para el pelo.

¿Cómo conseguir el cabello ultraliso?

Es tendencia durante este 2021. Por esto hay diversas maneras de conseguir un cabello ultraliso siempre de mano de los profesionales.

En este caso podemos realizarnos un tratamiento en peluquería para que el efecto ultraliso dure más tiempo sin necesidad de peinarlo a diario con herramientas de calor.

Por ejemplo, Tanino Therapy es un alisado orgánico que alisa al 100% la melena de forma natural gracias al Tanino y al calor del secador. A diferencia de otros alisados, esta taninoplastia no impermeabiliza la fibra del cabello, no modifica su estructura interna y no lo daña en aplicaciones sucesivas, consiguiendo un pelo liso con aspecto natural, manejable, resistente, sedoso y brillante.

Cómo mantener el pelo más liso y brillante

Cepíllalo a diario para evitar enredos, pues cada cabello se enreda a su manera.

Déjalo suelto en la mayor parte de las ocasiones, pues con los recogidos muchas veces se estropea más de lo normal.

Aporta nutrientes a tu cabello como son vitaminas y minerales para que se vea más fuerte, liso y sedoso.

Productos libres de químicos. Un consejo para cuidar este cabello y todos es no usar productos con químicos, porque entonces se estropean más de lo normal.

Cuidado con los acondicionadores y mascarillas. Son necesarios para mantener la belleza de tu cabello pero también lo engrasa más, así que si no tienes el cabello seco, no abuses de tales productos.

Aplícate mascarillas naturales que puedes hacer en casa de manera fácil.

Aleja tu pelo ultraliso de las fuentes de calor, tales como los secadores y las planchas, pues poco necesitas hacer y lo único que conseguirás es estropearlo mucho más.

Si debes hacerte un tratamiento, es mejor que vayas a la peluquería y contactes con el profesional.