Puntos esenciales para tener una amistad con un ex

Vuestra relación ha acabado, pero no por eso vuestra amistad. Ahora bien, hay que establecer una serie de límites para no pasar de un lado a otro en cuestión de segundos. Deja que la relación se enfríe un tiempo y luego lleva a cabo estos puntos para tener una amistad con un ex.

Sabemos que en un inicio no será fácil, pero verás que, con el tiempo, sí es posible mantener esta cierta distancia para quedar nuevamente y hacer muchas cosas juntos.

Deja que las cosas se enfríen

Si acabáis de dejarlo, quizás no sea una buena idea quedar de forma tan rápida como amigos. Hay que esperar un tiempo, como una especie de duelo para que ambos estéis seguros de que la relación sí ha finalizado y es posible estar como amigos. Los mensajes en el móvil, sin que tengan que ver con la pareja, son aceptados para entrar en esta otra fase.

Dejar al lado los reproches en la relación

Para que sea posible tener una amistad con un ex, está claro que debemos dejar de lado la cuestión amorosa. Entonces es mejor no hablar de los enfados, de vuestra relación y ver la cosa desde otro punto de vista para que todo sea mucho más sano y normal.

Aceptar que cada uno tenga nuevas relaciones

Si sois amigos, y no hay nada entre vosotros, entonces no pasa nada, de hecho es bueno, que cada uno empiece nuevas relaciones. Y esto hay que aceptarlo y seguro que todo funciona mejor porque os podéis dar consejos mutuamente.

Ir quedando poco a poco para hacer cosas de amigos

Una vez la relación está ya acabada del todo y ambos tenéis claro de que no hay marcha atrás, entonces es momento de poder quedar como amigos a comer, al cine o hacer aquello que os apetezca hacer siempre dentro de una amistad.

Reconocer que como pareja no funcionó

Esta frase debe establecerse mucho antes, porque tras la etapa de duelo, viene el perdón y las ganas de hacer otras cosas y hasta de conocer a otras personas. Es entonces cuando se reconoce que si las cosas no fueron bien era por algo. Así que hay que decir que la cosa no fue bien como pareja, pero puede funcionar como amistad, aunque tampoco es una obligación, esto pasa si os apetece y estáis bien juntos sin obligaciones.