Pull&Bear se adelanta al Black Friday, este pantalón efecto piel cuesta menos de 25€

Pocas prendas femeninas son más versátiles que los pantalones con efecto piel y, si todavía no tienes uno para esta temporada, deberías echarle un vistazo al catálogo de las principales firmas de moda. Mira cómo Pull&Bear se adelanta al Black Friday.

Te damos a conocer una alternativa estupenda, como lo es este pantalón de efecto piel de la colección actual de Pull&Bear.

Pull&Bear se adelanta al Black Friday

Se trata de una opción ideal para aquellas mujeres siempre activas, que a lo largo del día tienen que ir atendiendo distintos compromisos. Si te encuentras entre las que asisten a compromisos laborales, familiares e incluso amorosos con pocas horas de diferencia, entonces valorarás especialmente este pantalón de efecto de piel, ya que te permitirá sentirte cómoda y quedar bien en cualquier circunstancia.

Dos colores, la misma facilidad de uso

Otra ventaja que supone este producto es que vas a poder combinarlo con prácticamente cualquier camiseta, camisa o abrigo por encima. Eso se aplica a los colores que tenemos disponibles, que son el gris topo y el negro, dos clásicos que permanecen entre las tendencias.

A la hora de comprarlo, recuerda que el pantalón puede adquirirse en tallas que van desde la XS hasta la XL, cinco en total para que elijas exactamente aquella que va mejor con tus medidas. Por si acaso, repasa los consejos que ofrece Pull&Bear en cuanto a sus dimensiones.

Si nos centramos específicamente en los detalles, este pantalón con efecto piel y diseño de cinco bolsillos incorpora un cierre de cremallera y botón, y cintura con trabilla, así que tiene los suficientes accesorios como para salirse del común de los artículos similares hoy en día.

Materiales y cuidados

Para su confección, se usa un exterior 50% poliéster y 50% poliuretano, un híbrido que le da muy buenas sensaciones al contactar la piel. Podrás tenerlo puesto durante muchas horas y nunca desearás que llegue el momento de quitártelo. Te olvidarás de él casi por completo.

Si te interesa que conserve estas propiedades originales únicas, lo mejor es respetar los cuidados que sugieren sus propios fabricantes. Debes lavarlo a mano a un máximo de 30° C, no utilizar lejía ni blanqueador, planchar a un máximo de 110° C y no limpiarlo en seco. Además, es aconsejable que no lo pongas en la secadora sobre este tejido porque eso podría estropear sus terminaciones sin remedio.

Aprovecha la oferta

Si te das prisa, puedes hacerte con el pantalón por 20,99 euros gracias al descuento de nueve euros en su precio original, de 29,99 euros.