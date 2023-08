La infanta Sofía ya ha fichado las alpargatas de Pull and Bear que se venden a un precio increíble este final de verano. Nos enfrentamos a la recta final de unas vacaciones y de un verano que pasa a la velocidad de la luz. Antes de que se agote el tiempo, no debemos perder la oportunidad de aprovechar al máximo las rebajas. Pull and Bear es una de las marcas de referencia de la casa real española y de las expertas en moda que suspiran por estas alpargatas.

Las alpargatas que ya ha fichado la Infanta Sofía son de Pull and Bear

Las alpargatas son el calzado favorito de la Casa Real Española durante sus vacaciones en Mallorca. La Reina Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía son fieles defensoras de este calzado de marcas españolas. La más pequeña de la familia es una especialista, casi una influencer que encuentra grandes joyas en las principales low cost como Pull and Bear.

Pull and Bear tiene unas alpargatas combinadas que son una auténtica maravilla. Destacan por el diseño la calidad de sus materiales y el precio que hace de este producto una magnífica inversión para el verano. Esta temporada y las que están por llegar las alpargatas se han convertido en todo un clásico.

Son unas alpargatas que combinan las tiras con una puntera en contraste. Justo lo que se necesita para descubrir un tipo de calzado de esos que impresionan a simple vista y que siempre quedarán bien. El hecho de que sea de dos colores hace que combinen a la perfección con todo nuestro armario.

Tienen una suela gruesa. No son planas, pero tampoco son tipo cuña, esta suela es perfecta para hacernos ganar unos centímetros de más y mantener siempre en plena forma. Conseguiremos darle a nuestro estilismo el acabado que queremos, sin renunciar a la comodidad máxima que estamos buscando.

La suela de yute le da un acabado de alpargata tradicional y de lo más veraniega. Vas a poder hacerte con un tipo de zapato de esos que destacan a simple vista y siempre serán bonitos. Podrás lucir alpargatas como la infanta Sofía con vestidos y monos de lo más frescos. A la última moda y por un precio de escándalo, estas increíbles alpargatas se venden en Pull and Bear por solo 35 euros.