Pull and Bear tiene los pantalones agotadísimos de Zara por 4 euros menos

Los pantalones estampados están de moda. Si no quieres quedarte fuera de tendencia anota bien porque Pull and Bear tiene los pantalones agotadísimos de Zara y más baratos: 4 euros menos. Son realmente coloristas y para atrevidas. ¡Descúbrelos!

En estos momentos los pantalones de Zara sólo están con la talla 38, el resto ya no está disponible, así que date prisa si es tu talla porque vuelan. Y si no, tienes la alternativa en Pull and Bear.

Los pantalones de cuadros que todas quieren

Esta prenda que ya prácticamente no está en Zara, con precio de 29,95 euros, son los jeans wide leg de cuadros, un modelo con tiro alto y cinco bolsillos. Es de pierna ancha extra larga y lleva cierre con cremallera y botón metálico.

El de Pull and Bear está a dos colores y su precio es de 24,99 euros, los cuadros son lila o bien marrón y son para las más atrevidas y a la vez presentan total comodidad al ser jeans muy llevables en toda ocasión.

Es el modelo de pantalón Damero, en forma recta con estampado de cuadros damero, cintura con trabilla y cierre de cremallera y botón. Atenta porque es exclusivo online y sólo lo vas a poder comprar vía online.

Este modelo se asemeja a otro de la firma que esté en diversos colores, simulando corazones pequeños. A un precio de 25,99 euros, son jeans rectos con estampado en tonos rosas y de tiro alto con diseño de cinco bolsillos y cierre de cremallera y botón. También es exclusivo online.

Tienen ese efecto retro que tanto gusta ahora y que está en total tendencia. Recuerda que son los pantalones agotadísimos de Zara que ahora están en esta otra firma , reamente similares y que puedes comprar ya en un solo click de la forma más cómoda, porque ya sabes tu talla de sobras.

¿Con qué llevar este pantalón?

Pues debe seguir siendo el centro de atención, de manera que no te lo pongas con otros colores llamativos ni más estampados. Para un look total están las camisetas blancas o las negras, pues ensalzan, todavía más, esta prenda para que sea única y puedas lucir mucho más de ella. No hay tantos pantalones con estos estampados, de manera que es el momento de adquirirlo, porque como ves están causando furor, y si se ha agotado en Zara también puede hacerlo en esta otra firma.