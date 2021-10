Si existe un estampado que se repite cada otoño en el mundo de la moda ese es sin duda, el de cuadros, y también el de rayas, pero lo cierto es que este año parece que las firmas están decididas a arriesgar más que nunca con «prints» de lo más sorprendentes tal y como es el caso ahora de Pull and Bear que apuesta por los estampados más atrevidos en su nueva colección y te encantarán.

Pull and Bear se llena de interesantes propuestas de moda otoñal en su nueva colección y la verdad es que muchas de ellas destacan por estampados que son tendencia y que no os pueden faltar. Días atrás ya vimos como la firma elegía los tonos pastel para su jersey más bonito y ahora nos toca repasar sus estampados más arriesgados que estamos seguros que vas a querer llevar.

Cazadora de pelo y estampado de «animal print»

Los abrigos de piel y con estampado «animal print» se llevaban mucho en los 80 y también los 90. Por suerte ahora las pieles de animales ya no se llevan con tanta «ligereza» (hay que tener conciencia con el mundo animal) pero eso no quiere decir que no podamos lucir chaquetas sintéticas que imitan esos estampados que además vuelven con fuerza tal y como es el «print» de leopardo que vemos en esta cazadora de pelo y con capucha que tenéis en P&B por 29.99 € (Tallas XS – XL).

Pantalón campana estampado «zig zag»

La moda «vintage» o el estilo «retro» está en auge de modo que nada como elegir estampados que de alguna manera nos lleven a la década de los 60 o de los 70 tal y como nos ocurre con este increíble pantalón de Pull & Bear con dibujo de «zig zag» y además diseño acampanado que venden también con top a juego. El pantalón cuesta 22.99 € y el top 17,99 € (Tallas XS-XL).

Pantalón estampado «Ying Yang »

Este otro pantalón seguro que también os va a sorprender…y a encantar ya que cuenta con un llamativo estampado psicodélico con unas ondas que so nos fijamos con detalle, muestran el símbolo del «ying» y el «yang». Podéis también combinar el pantalón con el top a juego. El precio del pantalón es de 19,99 € mientras que el top cuesta 15,99 € (Talla XS-XL).

Camisa estampado geométrico

Las camisas con estampados arriesgados no faltan entre lo nuevo de Pull And Bear con modelos como este que nos parece realmente espectacular. Un diseño de camisa con dibujos geométricos en blanco y negro, con diseño «oversize» en blanco y negro que os quedará muy bien con una falda midi plisada como la que lleva la modelo. El precio de la camisa es 22,99 € (Talla XS-XL).

Falda drapeada

Muchas de las faldas de Pull and Bear cuentan esta temporada con estampados de moda tal y como es el caso de este modelo con «print» drapeado de flores grandes. Una falda midi, con detalle de obertura tal y como marcan las últimas tendencias. Su precio es de 22,99 € (Tallas XS-XL).

Falda midi de punto y rayas

Por último la apuesta por el estampado de rayas, otro estampado «must» del otoño pero en este caso con un estilo lleno de color. Pull and Bear se atreve con una falda midi de punto en la que combina hasta seis colores distintos. Una falda de lo más original que tiene un precio de 22,99 € (Tallas XS – XL).