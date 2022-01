Primark tiene el look perfecto para una boda y por menos de 30 euros

Si esta primavera estás invitada a una boda y no sabes qué ponerte, ¡no busques más! En Primark hemos fichado el look perfecto para una boda tanto de día como de noche, y lo mejor de todo es que puedes hacerte con él por menos de 30 euros. No vas a encontrar otro conjunto más bonito y barato para ser la invitada estrella del enlace.

Se trata de un conjunto de dos piezas que lo tiene todo para conquistarte. En color dorado, los pantalones son de tejido fluido y detalle de borla en el lazo a juego en la cintura. Al ser de corte recto, sientan estupendamente a todo tipo de cuerpos y, además, alargan visualmente las piernas. Si además de pones unas sandalias o unos zapatos de tacón, ¡tus piernas parecerán infinitas! Los pantalones tienen un precio de 12 euros.

Para la parte superior, Primark nos propone una bata dorada de satén con detalle de borla. De manga larga y escote en pico, es de tejido fluido y es muy cómoda, a la vez que elegante. Tienes la posibilidad de llevarla cerrada o, si lo prefieres, abierta, como más te guste. La bata vale 18 euros.

La comodidad es algo muy importante a la hora de elegir un look para una boda, teniendo en cuenta que este tipo de celebraciones suelen alargarse durante muchas horas. Pues bien, el look de Primark además de ser muy elegante y sofisticado, también es muy cómodo. ¡Vas a tener la sensación de estar en pijama en casa!

Debajo de la bata puedes ponerte un top corto de encaje en color negro. Y, como calzado, unas sandalias o unos zapatos de tacón, también en color negro. Para que no te duelan los pies al poco de salir de casa, lo mejor es que elijas unos tacones anchos y de altura media, de no más de cinco centímetros.

Un look espectacular para una boda esta primavera, con el que te sentirás guapísima y muy a gusto, con el que te puedes hacer a un precio increíble en Primark. Seguro que tanto los pantalones como la bata no tardan en agotarse, así que, si no quieres quedarte sin talla, ¡date prisa!