Primark ha presentado uno de los bolsos más deseados de esta temporada, un clon del bolso más icónico de Chanel. El original vale 3.500 euros, pero gracias a Primark podemos hacernos con un modelo similar por 14 euros. Coco Chanel nos enseñó el poder del negro y de las perlas. Fue la primera mujer en vestir de este tono en actos oficiales, una forma de marcar estilo y crear su propia marca. Gracias a ella podemos tener en nuestro armario un bolso que nunca pasará de moda, Primark ha clonado el bolso de Chanel y lo hace apto para todos los públicos.

Primark vende por 14 euros el bolso más icónico de Chanel de 3.500 euros

Desde que Coco Chanel instauro la moda del negro y los acolchados en sus colecciones, verlos juntos en una de las combinaciones más glamurosas que existen. Gracias a este bolso que parece de lujo, pero es de Chanel nunca fallaremos. Es de esos que tienes que llevar en la maleta, que en caso de incendio sea el primero que cojas, con él puedes vestirte con chándal o con un vestido de gala, siempre quedará bien.

Este bolso que se puede llevar tipo bandolera tiene un tamaño oversize. Es un poco más grande que el Chanel original. Primark es la low cost que piensa siempre en ofrecer lo mejor a sus clientes, las largas colas en la entrada no son casuales. Podemos tener un bolso de buena calidad similar a un Chanel de 3.500 euros por 14 euros. Es una buena inversión si tenemos en cuenta el tamaño, la calidad y la funcionalidad de este bolso. Es cómodo de llevar y se adapta a nuestro día a día.

El negro nunca falla. Si hay un color de bolso que debe emocionarnos por encima de cualquier otro, es el negro. Combinará con todo nuestro armario y nos permitirá lucir una pieza que es casi una obra de arte. El acolchado tipo diamante lo hace aún más bonito y destaca este color que convierten este bolso en un icono de Primark. La relación calidad precio es impresionante, no se puede pedir nada más.

Si nos gusta el bolso y queremos completar el look, hay una cartera a juego por 8 euros. Un buen regalo de 22 euros, un bolso tipo Chanel con su cartera. Primark tiene piezas realmente bonitas a unos precios de escándalo como este bolso. No hay excusa para no comprarlo, ahorrando un poco o pedirlo de regalo, es accesible, bonito y muy práctico. Escribe tu lista de deseos para hacerte un regalo o encuentra el bolso ideal gracias a esta marca low cost.