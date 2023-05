Primark arrasa con el mono vaquero corto ideal para verano

Siempre hay algo que te pueda gustar de Primark. No te pierdas por ejemplo el mono vaquero corto que te pondrás este verano.

Verás que es económico, como todo lo que hay en esta tienda. Y que de momento sólo puedes comprar online. ¡No te lo pierdas, es para ti!

El mono corto ideal para verano: te lo quedas

Es de tejido vaquero y manga corta. Y es que verás que los monos vaqueros nunca pasan de moda.

De igual forma que otros artículos de este tipo es confeccionado con un mínimo de 50 % de algodón procedente del Primark Sustainable Cotton Programme. Así tienes una prenda económica y también sostenible, pudiendo pensar en el medio ambiente y su protección.

Según la propia Primark, cuando se habla de Primark Cares es el compromiso de mejorar cada día, fabricando productos más sostenibles que todo el mundo se pueda permitir, reduciendo nuestro impacto en el planeta y apoyando los medios de subsistencia de las personas que fabrican nuestra ropa.

Por esto explican que quieren que las personas se sientan bien por las prendas que llevan, por los materiales con los que se fabrican y por cómo se fabrican, además de tener buen aspecto. Con estos productos y sus materiales, Primark se compromete a contribuir a los medios de vida de quienes confeccionan sus prendas. Colaboran así de forma muy estrecha con los proveedores y sus fábricas. Siempre los visitan, al menos, una vez al año para asegurarse de que se cumplen nuestras normas.

Cuáles son los cuidados de este mono

Debes saber que puedes lavar la prenda antes de usar por primera vez. Y luego lavar a temperatura máxima 40 C; no limpiar en seco y no secar en secadora.

Muchos complementos

Para añadir accesorios a este mono, puedes comprar variedad de prendas que tienes en la misma tienda. Hay de todo, desde gorros, a sandalias, pasando por cuñas y zapatos de tacón y pulseras y collares.

Dónde se compra y precio

El precio de este mono denim es de 22 euros. y lo tienes en diversas tallas: de la 32 a la 48, mucha amplitud para poder quedarte la que quieras. ya sabes que lo puedes ver desde aquí y comprobar si está disponible en la tienda más cercana.

Pues, como sabes, Primark sólo tiene tienda física y aunque han anunciado tienda online, todavía no está disponible. Si ves este mono, como recomendaciones, quédatelo porque es posible que luego se agote.